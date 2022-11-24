南韓央行恢復只升息1碼 調降明年經濟成長預估

南韓央行今天（24日）宣布升息1碼，恢復到一般的政策緊縮步調，反映南韓央行在繼續控制通膨的同時，尋求盡量降低對信用市場造成的壓力。

南韓央行宣布將七天附買回利率提高1碼至3.25%，符合彭博資訊訪調17名經濟學家中15人的預期，另外兩人預期升息2碼。

恢復較小幅度的升息，反映央行決策者擔心一家由地方政府出資的開發商所引發的信用動盪事件。南韓央行也擔心，在出口下滑之際，如果繼續進一步大幅度升息，可能會過度抑制經濟成長。

南韓央行今年來曾二度升息2碼，希望藉此跟上美國聯準會的升息步調，並且限縮韓元貶值的幅度。聯準會已暗示接下來可能放慢升息步調，這讓南韓央行有喘息空間，而韓元近幾周已轉強，脫離先前觸抵的13年低點。

南韓10月通膨率略為上升至5.7%，因此通膨問題依然是南韓央行主要關心的重點。決策官員預期消費者物價成長率維持在5%區間一段時間，但不預期會進一步大幅升高。

央行現在預期南韓明年經濟成長1.7%，低於先前預估的2.1%增幅，可能影響因素包括全球經濟放緩和升息的影響。