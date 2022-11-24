快訊

「2023年生日運勢排行榜」出爐！強運前5名被這月份包辦、5月落吊車尾

世足賽／超熱血！日本球迷應援整場不放棄 加油歌沒停過感動記者

直播爆料兼帶貨 汪小菲的麻六記酸辣粉2天進帳2千2百萬

南韓央行恢復只升息1碼 調降明年經濟成長預估

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓央行今天宣布升息1碼，主要利率調升至3.25%。美聯社
南韓央行今天宣布升息1碼，主要利率調升至3.25%。美聯社

南韓央行今天（24日）宣布升息1碼，恢復到一般的政策緊縮步調，反映南韓央行在繼續控制通膨的同時，尋求盡量降低對信用市場造成的壓力。

南韓央行宣布將七天附買回利率提高1碼至3.25%，符合彭博資訊訪調17名經濟學家中15人的預期，另外兩人預期升息2碼。

恢復較小幅度的升息，反映央行決策者擔心一家由地方政府出資的開發商所引發的信用動盪事件。南韓央行也擔心，在出口下滑之際，如果繼續進一步大幅度升息，可能會過度抑制經濟成長。

南韓央行今年來曾二度升息2碼，希望藉此跟上美國聯準會的升息步調，並且限縮韓元貶值的幅度。聯準會已暗示接下來可能放慢升息步調，這讓南韓央行有喘息空間，而韓元近幾周已轉強，脫離先前觸抵的13年低點。

南韓10月通膨率略為上升至5.7%，因此通膨問題依然是南韓央行主要關心的重點。決策官員預期消費者物價成長率維持在5%區間一段時間，但不預期會進一步大幅升高。

央行現在預期南韓明年經濟成長1.7%，低於先前預估的2.1%增幅，可能影響因素包括全球經濟放緩和升息的影響。

南韓 通膨

延伸閱讀

特斯拉新廠 可能落腳南韓

世足賽／南韓孫興慜變面具俠 教練證實不會缺席對烏拉圭首戰

REITs配息穩 吸引力強

讀書壓力超大...他問為何南韓體育也很猛 網揭「這1點」台灣慘輸

相關新聞

《晶片戰爭》作者談台灣風險：張忠謀是最被低估企業人物

美國麻省塔夫斯大學（Tufts University）歷史教授米勒（Chris Miller）在他撰寫的新書《晶片戰爭》...

美上周初領失業救濟金人數多於預期 主因恐是感恩節假期

美國上周初領失業救濟金人數高於預期增加，且來到三個月高點，但路透報導，最新數據雖出現就業市場降溫跡象，但未必代表緊俏的美...

美股收高、那指漲1% Fed會議紀錄暗示減緩升息步伐

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

PC寒冬 惠普將裁員6,000人

惠普（HP）上季營收比去年同期下滑逾11%，本季獲利預估與全年財測都低於市場預期，認為個人電腦（PC）需求下滑的挑戰將延...

亞馬遜傳強攻院線片 擬每年砸10億美元製作十幾部電影

知情人士透露，亞馬遜（Amazon）計劃每年斥資逾10億美元投入製作電影，目標是一年至少發行12部院線片。消息激勵全美最...

南韓央行恢復只升息1碼 調降明年經濟成長預估

南韓央行今天（24日）宣布升息1碼，恢復到一般的政策緊縮步調，反映南韓央行在繼續控制通膨的同時，尋求盡量降低對信用市場造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。