巴菲特做慈善 再捐7.59億美元波克夏B股

「股神」巴菲特捐贈價值7.59億美元的波克夏B股給四個家族慈善機構。

申報文件顯示，巴菲特23日捐出240萬股波克夏B股，按當天收盤價計算價值7.59億美元。在此之前，他將1,600股波克夏A股，轉換成240萬股波克夏B股。

其中150萬股是捐給蘇珊湯普森巴菲特基金會。根據官網說明，這個以巴菲特已故妻子蘇珊命名的慈善機構，會提供大學獎學金給來自內布拉斯加州的學生。

另外90萬股則平分給他三名子女所經營的慈善機構，分別是長子霍華德的Howard G Buffett基金會、長女蘇珊的Sherwood基金會、以及次子彼得的Novo基金會。

自2006年以來，巴菲特已捐出他超過一半的波克夏股票，價值逾460億美元，當中有四分之三是捐給比爾和梅琳達蓋茲基金會。

在23日捐贈後，巴菲特仍持有15.5%波克夏股票，握有31.4%投票權。當這家位於奧瑪哈的公司從其他投資人買回自家股票，這兩者的百分比隨之上升。

根據富比世雜誌，巴菲特身家仍高達1,102億美元，是全球第五有錢的人。

根據巴菲特家族基金會的網站，Howard G Buffett基金會致力於在全球減少飢餓、消弭衝突、改善公共安全；Sherwood基金會支持內布拉斯加州的非營利組織；Novo基金會目標是支持社群。