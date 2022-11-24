油價重挫3% 傳G7設俄油價格上限65-70美元「不痛不癢」

國際油價周三（23日）重挫逾3%，因歐盟商討的俄羅斯原油價格為每桶65美元至70美元，遠高於俄油生產成本，預料對俄羅斯出口影響甚微，此外美國汽油庫存增幅超出分析師的預期；金價走高，因聯準會（Fed）公布會議紀錄後美元走貶。

油價重挫逾3%

布蘭特原油1月期貨下跌2.95美元，跌幅3.3%，報每桶85.41美元；西德州原油1月期貨下跌3.01美元，跌幅3.7%，至每桶77.94美元。原油期貨盤中走勢震盪，在早盤交易中，兩大合約每桶都上漲了1美元以上。

有報導指出，G7對俄羅斯海運石油的價格上限可能高於當前交易水準，這進一步打擊了油價。

據一位歐洲官員周三表示，G7正在考慮將俄羅斯海運石油的價格上限定在每桶65-70美元的範圍。

俄羅斯已經在以折扣價出售其原油，因此上述價格上限可能對俄羅斯石油貿易的影響微乎其微。由於俄油生產成本估計在每桶20美元左右，該上限仍將使俄羅斯出售其石油有利可圖，並以這種方式防止全球市場出現供應短缺。

美國財政部的一位高級官員周二表示，價格上限可能會在每年內調整幾次。

另據能源資訊署（EIA）的數據，美國汽油庫存增加310萬桶，遠超過分析師預測的38.3萬桶。

Price Futures group的分析師Phil Flynn說：「汽油庫存的增幅有點令人震驚。汽油供應的增加顯示出，也許我們看到在假期前需求減弱」。

EIA數據還顯示，原油庫存減少370萬桶，而路透調查中分析師的預期是減少110萬桶。

此外，市場還對第一大原油進口國中國大陸的需求感到擔憂，大陸一直在努力因應新冠病例的激增，上海在周二稍晚緊縮封控規定。

金價小幅上漲

現貨黃金漲0.5%，至每英兩1,749.04美元，美國黃金期貨收高0.3%，結算價報1,745.6美元。

Heraeus貴金屬公司高級交易員Tai Wong表示：「金價鬆口氣地上漲，Fed會議紀錄沒有出現鷹派意外，而且差不多確認了12月升息幅度將降至2碼。」「金融市場確信Fed正在過度緊縮，所以對會議紀錄的解讀是鴿派的。」

美元貶值近1%，使黃金對持有其他貨幣的投資者來說更便宜，美國公債殖利率也有所下降，這也提振黃金。

白銀漲1.9%，至每英兩21.47美元，白金上漲0.3%，至993.88美元，鈀金漲1.1%，至1,880.18美元。