美元貶值約1% 預期Fed放慢升息步調 英鎊紐幣勁升

美元兌多數G-10貨幣周三（23日）繼續走貶，美國公債殖利率曲線全線下滑，此前聯準會（Fed）公布的11月會議紀錄顯示，官員預期將放慢升息步調。

美元指數下滑1%至106.14。

美元兌日圓23日貶值1.15%，至1美元兌139.6日圓。

歐元兌美元升值0.9%，至1歐元兌1.0397美元。

Fed在11月1-2日的會議上連續第四度將主要利率提高3碼，力圖抑制數十年來最嚴重的通膨。

會議紀錄還顯示，Fed內部正在就快速緊縮政策可能為經濟成長和金融穩定帶來的風險進行辯論，即使決策者承認在通膨方面幾乎沒有明顯的進展，利率仍然需要上升。

多倫多安信基金（Anson Funds）的投資組合經理Moez Kassam說：「Fed升息的速度比最近歷史上任何時期都快，現在他們希望有更多時間來判斷其行動的影響。」

今年以來，在Fed大幅度升息帶動下，美元兌每一種主要貨幣都大漲。但最近的美國消費者物價數據比預期的要低，這刺激投資者預期Fed可能會放緩升息的步調。

英鎊周三大幅走高，兌美元連續第二天上漲，此前英國經濟活動初步數據優於預期，儘管仍顯示經濟正在萎縮。

英鎊在紐約尾盤升值1.43%，報1.2055美元。

三菱日聯金融集團駐倫敦的高級匯市分析師Lee Hardman說：「英鎊兌美元測試1.20已有一段時間了，突破後為市場開了上行的綠燈。」

紐幣創三個月新高，紐西蘭央行宣布升息3碼至4.25%，以創紀錄幅度升息，是G10經濟體中最高的利率，儘管警告經濟可能會在衰退中度過一整年。

紐幣23日升值1.34%，報0.62375美元。

加密貨幣在加密貨幣交易所FTX倒閉後遭拋售，目前仍然走勢震盪，比特幣上漲1.52%，報16,443美元。