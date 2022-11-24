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台積電ADR跌0.7% 較台北交易溢價縮至3.9% 費半收紅

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
台積電。歐新社
台積電。歐新社

台積電ADR周三下跌0.69%，收在81.97美元，較台北交易溢價縮小至3.86%。費城半導體指數漲1%左右。

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

道瓊工業指數上漲95.96點，漲幅0.28%，至34,194.06點；標普500指數上漲23.68點，漲幅0.59%，報4,027.26點；那斯達克綜合指數上漲110.91點，或0.99%，收在11,285.32點。費城半導體指數上漲29.6點，漲幅1.07%，攀抵2,786.42點。

台灣加權股價指數昨天上漲66.34點收在14,608.54點，台積電漲0.2%收在492元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.14 +0.62 95.80 5.58

中華電 CHT 109.25 +1.42 109.00 0.23

台積電 TSM 510.98 -0.69 492.00 4.19

聯電 UMC 46.69 -0.53 46.10 1.28

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

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