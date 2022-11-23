美股開盤平盤遊走 市場靜待Fed公布會議紀錄

美股三大指數23日開盤在平盤附近游走，投資人正等待聯準會（Fed）公布會議紀錄。

道瓊工業指數開盤漲0.22%，標普500指數漲0.15%，那斯達克指數漲0.25%。費城半導體指數上揚0.6%，台積電ADR漲0.04%。

美國商務部23日盤前公布，10月耐久財訂單月增1%，高於市場預估值0.4%和9月修正後的0.3%，反映儘管有多種跡象指向美國經濟可能大幅降溫，但企業與消費者需求仍然強勁。

美國勞工部也在盤前公布，截至19日的上周初領失業救濟金人數比前一周增加1.7萬人至24萬人，高於市場預期的22.5萬人。此數據高於預期，且來到三個月高點，但路透報導，最新數據雖出現就業市場降溫跡象，但未必代表緊俏的勞動市場已發生實質轉變，上周申請人數增加可能與技術面有關。