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美上周初領失業救濟金人數多於預期 主因恐是感恩節假期

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數多於預期，但申請人數增加的原因很可能出於技術面。美聯社
美國上周初領失業救濟金人數多於預期，但申請人數增加的原因很可能出於技術面。美聯社

美國上周初領失業救濟金人數高於預期增加，且來到三個月高點，但路透報導，最新數據雖出現就業市場降溫跡象，但未必代表緊俏的美國勞動市場已發生實質轉變，上周申請人數增加的原因很可能出於技術面

美國勞工部23日表示，至19日止的上周初領失業救濟金人數比前一周增加1.7萬人至24萬人，高於市場預期的22.5萬人。

這份數據因為24日適逢感恩節假期而提前一天發布。路透報導指出，上周申請人數增加的原因很可能出於技術面，因為經濟學家表示，政府用來調整數據季節性波動的模型通常會預期初領失業救濟金人數增加，因為許多企業會在假期期間暫時性歇業。

花旗經濟學家穆尼爾表示：「鑒於勞動市場市況混亂，雇主可能不會有意裁撤員工，即使只是暫時性，而是仍舊專注在留住員工。基本上，未來幾周的不確定性將會很大，因為典型的假期相關季節模式將與持續異常緊俏的勞動市場產生牴觸。」

失業 美國

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