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愛立信將在英國投資數百萬英鎊 誓言讓6G網路於2030年走向商用

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北歐電信設備巨擘愛立信。 法新社
北歐電信設備巨擘愛立信。 法新社

集微網消息，網路設備製造商愛立信於當地周二表示，將在英國投資數百萬英鎊（至少3億7千萬以上台幣）用於6G移動研究，與大學在硬件安全、人工智能、認知網路以及量子計算方面展開合作。

據路透社報導，愛立信指出，這項為期10年的計劃將有助於推動下一代6G網路的發展，預計6G網路將在2030年左右投入商用。

愛立信英國和愛爾蘭首蓆執行官凱瑟琳·安利（Katherine Ainley）表示，「英國的大學正在對支持下一代網路的某些技術進行世界一流的研究。愛立信將在英國建立一支由20名經騐豐富的研究人員組成的團隊，最初的重點將是6G網路和硬體安全」。

愛立信此前預計6G的需求將在2024年提出，按照3GPP一貫秉持的全球統一標準，預計2028年以後將會形成一個完整的6G標準，並在2030年走向商用。

愛立信中國首蓆技術官彭俊江曾表示，6G將成為連接虛擬和現實世界的橋梁，6G將引領人類進入「虛擬世界」和「現實世界」的「統一體」。

英國 團隊 愛爾蘭 愛立信 6G

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