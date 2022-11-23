瑞信：Q4虧損16億美元 客戶信心降低衝擊財富管理基金

瑞信集團（Credit Suisse）預期，第4季虧損將可能高達15億瑞郎（16億美元），且由於客戶信心降低，財富管理基金部門將進一步資金外流。

瑞信23日聲明表示，由於業務活動減弱、市場環境、客戶資產持續外流，和出售非核心業務，財富管理部門和投資銀行部門預料都將虧損。

該銀行表示，截至11日為止，公司在第3季結束時管理的資產已淨流出約6%，或相當於約840億瑞郎。

Bank Vontobel銀行業分析師凡迪蒂表示：「瑞信核心業務的財富管理部門大幅資金淨流出令人憂心，而且這種趨勢尚未見到扭轉。瑞信必須盡速修復客戶對銀行的信任，但這卻說得容易、做起來難。」

瑞信表示，實際結果將仰賴許多因素，包括今年剩餘時間的表現、非核心部位的持續退出、任何的商譽減損，以及其他資產出售的結果。

在經過多年的醜聞和管理決策錯誤後，瑞信正在進行一場全面性改革，將大幅整頓其投行部門，並更聚焦在私人銀行業務。瑞信將在23日稍晚尋求股東批准一項約40億瑞郎的籌資案，並計劃在2025年前減少員工人數約9,000人。

消息人士表示，瑞信在剛結束本月稍早在中國大陸的一輪裁員後，本周又將再裁撤25個投行工作崗位和10名研究人員，相當於該行在大陸的三分之一投行員工和四成研究人員。瑞銀正計劃第4季在全球裁員2,700人，其中包括大陸。