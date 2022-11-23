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大環境不確定性 亞洲科技公司先裁員

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
Grab投資外送與物流等多種業務。(Photo Dennis Sylvester Hurd on Flickr used under Creative Commons license)
Grab投資外送與物流等多種業務。(Photo Dennis Sylvester Hurd on Flickr used under Creative Commons license)

科技業人力精簡風正開始吹向東南亞。總部設於新加坡的Grab日前公布第3季驚人營收表現，但旋即又宣布為節省成本將暫緩聘僱人力。另1家印尼GoTo則表示，考量目前經濟大環境不確定，計劃將資遣1成人力。對此，專家指出，主要亞洲科技新創公司的市場風險仍在。

營收佳仍將裁員

據《The Register》報導，Grab執行長陳炳耀日前表示，今年第3季表現亮眼，有助於加速公司出現獲利。

Grab最近表現營收增加1.4倍來到3.82億美元，每月用戶人數也增加3成。他指出，「經濟已經開放，旅遊活動已經恢復，人們也重回辦公室。」不過，Grab稍後仍宣布將減少固定成本並調整給予用戶的優惠。該公司財務長彼得奧伊表示，「多個部門將暫停聘雇新人，在非人力的開銷上也會實施成本優化。」

市場風險仍在

陳炳耀也指出，未來將會持續觀察宏觀經濟不確定性、通膨、匯率波動與業務衰退的風險。不過，他仍看好東南亞因為推動數位化及消費人口成長衍生的潛力。

至於稍早合併Gojek與電商平台Tokopedia的GoTo則宣布將資遣12%人力，相當於1,300人。GoTo執行長索利斯托也表示，今年第3季表現亮眼，營收成長3成來到102億美元，用戶也增加2成。不過，GoTo財務長羅偉杰指出，「通貨膨脹、利率以及燃料和能源價格上漲導致全球宏觀經濟存在不確定性，代表我們會繼續謹慎優化整個企業的成本。」

蝦皮母公司進行裁員

另外，旗下擁有蝦皮及線上遊戲公司Garena的新加坡冬海集團，過去半年來也傳出資遣7,000名員工，相當於1成勞動力。受到疫情帶動消費和家庭娛樂浪潮的影響，冬海集團在去年獲利達到巔峰，目前則回到疫情之前的水準。

據《金融時報》報導，Grab是在馬來西亞以叫車服務起家，2年內迅速成為市值10億美元的獨角獸企業，旋即宣布進軍外送與金融科技市場。雖然Grab推出多項服務並吸引大量用戶，但今年上半淨虧損仍高達10億美元。

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