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記憶晶片業績萎縮 三星Q3全球晶片品牌龍頭讓座英特爾
受到記憶晶片市場萎縮影響，三星電子半導體營收被英特爾超越，痛失在全球半導體市占率排名第一的地位。這份報告以品牌為統計依據，並未納入供應商台積電。
BusinessKorea引述市調業者Omdia統計指出，全球半導體市場第3季營收規模為1,470億美元，較第2季1,580億美元少了7%。
Omdia首席研究員 Cliff Rimbach 指出，整體半導體市場今年第2季開始萎縮，主要是PC市場低迷和英特爾表現不佳，第3季萎縮則反映記憶晶片市場走弱。他也表示，由於客戶調整庫存、來自資料中心、PC、行動裝置的晶片需求下滑，第3季記憶晶片市場獲利較上季下滑了27%。
三星電子第3季半導體營收較上季衰減28.1%至146億美元，英特爾則169億美元拔得頭籌。高通排名第三。記憶晶片大廠SK海力士和美光分別衰減26.2%和27.7%，分列第四和第六位。
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