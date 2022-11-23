推特前景不明醫界有點煩 急尋替代平台分享資訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

幾天來，醫生、科學家和公共衛生專家一直在告訴他們的推特（Twitter）粉絲，如果馬斯克（Elon Musk）新收購的這家公司不行了，還能去其他哪些平台找到他們。

法新社報導，以藍鳥為標誌的社群媒體巨擘推特，迄今已開除7500名員工當中的半數，另有數百人辭職，讓外界不禁質疑起它的未來。

就算撐得下去，推特新老闆個性捉摸不定，讓外界擔心他的政策會讓推特這個數位市民廣場的本質大幅改變。

那將是醫療專家的一大損失，因為自Covid疫情爆發以來，專家們就利用推特作為快速搜尋資訊、分享研究、交流公衛訊息、建立新合作關係的工具。

他們會立即在推特上分享研究結果，協助醫學界與焦慮的大眾，而這些分享通常以「未定稿本」形式呈現，也就是投稿期刊前的研究初稿。

加拿大急診醫學期刊（Canadian Journal ofEmergency Medicine）刊登的評論指出：「疫情期間快速分享資訊的能力攸關知識的解讀和傳播，推特能用通常難在課本或期刊上實現的方式辦到。」

推特上會即時進行同儕審查過程，科學家也會公開分享他們對新研究的解讀或評論。

另一方面，拜推特所賜，全球各地專家可以輕鬆找到對方，和他們展開合作。

由於推特常被新聞業使用，失去這個平台的意義可能更錯綜複雜。

有8.8萬追隨者的傳染病專家剛德（CelineGounder）說：「因為推特是有很多記者跟隨的平台，這很有幫助，能互相反映意見，能大肆宣傳。」

她說，已經把十多名同事的私人推特討論串移至加密即時通訊應用程式Signal上，也開始把更多想法張貼在領英（LinkedIn）以及Post News平台。

許多專家也在推特公布自己在小眾社媒Mastodon上的帳號，或要求跟隨者訂閱Substack的電子報。

疫情 馬斯克 社群媒體

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