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百思買上季業績優於預期 上修全年展望

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
百思買上季獲利與營收表現沒有華爾街擔心地那麼差，預估全年銷售降幅將略低於原先預測。美聯社
百思買上季獲利與營收表現沒有華爾街擔心地那麼差，預估全年銷售降幅將略低於原先預測。美聯社

美國消費者電子產品與家電零售商百思買（Best Buy）上季獲利與營收表現沒有華爾街擔心地那麼差，預估全年銷售降幅將略低於原先預測，且有信心能以加碼優惠折扣，吸引擔心通膨的消費者回流，在年底購物旺季到來之際，捎來好消息。

百思買在止於10月29日的年度第3季（上季），經調整後每股盈餘為1.38美元，營收年減11.1%至159億美元，都高於分析師預估。

上季同店銷售年比下滑10.4%，減幅也比華爾街預測的12.9%小，商品存貨也比一年前減少14.7%至72.9億美元。百思買並表示已在11月初恢復收購庫藏股。

百思買維持本季業績展望不變，並預估全年同店銷售展望將改善到減少約10%，減幅小於之前預測的11%，今年度經調整後的營業利益預料也將「略優於」先前預測。

百思買展望好轉，捎來購物旺季的好消息。Truist證券公司分析師席卡雷利指出，百思買上季業績優於預期，暗示該公司銷售下滑的最糟時刻可能已過去，庫存下滑也暗示年底購物季的風險與壓力降低。彭博分析師也說，百思買的展望，為其他電子產品零售商業績保留了優於預期的空間。

但執行長蓓莉（Corie Barry）表示，上季庫存下滑的部分原因，是有約6億美元產品收到的時間比預期晚，本季才收到，也就是說該公司仍面臨以更優惠的折扣出清顧存的壓力，「目前的促銷環境仍比去年更加激烈，上季的折扣水準和新冠疫情前水準差不多，部分領域的促銷幅度還擴大」，因此商品的平均售價可能持續低於去年。

蓓莉說，消費者目前對促銷活動有濃厚興趣，百思買正特別為年底購物季設計折扣活動，購物活動將集中在黑色星期五的本周、網購星期一的下周、以及12月25日前的兩周，該公司正根據時機推出折扣，以加強管理庫存水準。

其他服飾零售商也增添購物旺季利多。Abercrombie & Fitch（A&F）上季每股盈餘為1美分，營收為8.801億美元，都高於分析師預估，全年淨銷售預估將下滑2%~3%，降幅小於之前預測的中間個位數。

American Eagle上季淨利為8,130萬美元，銷售為12.4億美元，都高於市場預期。

業績 庫存

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