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新企業到中國上市 官方成了大股東

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國領導人習近平致力發展科技業，新創科技業轉身投身中國市場進行「公開募股」（IPO）。（Photo on WikiCommons）
中國領導人習近平致力發展科技業，新創科技業轉身投身中國市場進行「公開募股」（IPO）。（Photo on WikiCommons）

科技業投奔中國市場！中國領導人習近平致力發展科技業，加上美國對中國的制裁，導致許多企業成為該國黑名單，新創科技業轉身投入中國市場進行「公開募股」（IPO）。然而，中國政府投入大量資金，成為企業大股東，引發市場將由共產黨主導的隱憂。

中國成新企業寵兒

經濟學人》報導，雲從科技致力於發展面部辨識技術，可以在極短的時間內就辨識民眾的身分。但因為該企業與中國軍方有來往，美國便以「侵犯人權」為由實施制裁，導致雲從科技選擇於上海股市進行「公開募股」（IPO）。

無獨有偶，中國今年第三季有超過38件大規模的科技企業公開募股，顯見習近平實現發展科技產業的展望。然而，報導分析，中國政府是這些企業公開募股的大金主，光是國家就提供了22%的資金，金額高達340億美元。專家擔憂指出，資本市場將愈來愈容易受到共產黨的指揮。

北京師範大學教授指出，政府近期一直發出國有資金在資本市場的地位舉足輕重，官方媒體也不斷強調，自由資本市場會帶來許多問題，包括貧富差距擴大、大型企業壟斷等風險，所以中國社會主義經濟體，資本必須由國家來領導才安全。

資金來源過度單一

市場觀測指出，科技創新公司蓬勃發展只是呼應資本市場的需求。香港證券交易所執行長阿古津則說，近期迎來科技業公開募股的熱潮，更形容為「金融大爆炸」（big bang of finance）。除此之外，美國與中國關係緊張，導致許多與中國來往的科技企業都受到抵制，反而不得不親近東方市場。

同時，中國的金融監管制度也逐漸放寬，過去在該國新上市的企業需要經過重重審查，更成為企業募集資金的阻礙。但中國股市今年將慢慢減少審查程序，鼓勵投資專業化。

上海與深圳等地已經成為許多新創企業的首選，但它們不得不面對到中國市場過度仰賴國家資金，全球資金更因為新冠清零政策、房地產風暴等狀況加速逸逃，光10月份，就有76億美金的國際資金流出該國股市。

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資本市場 美國 習近平

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