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蘋果i14 Pro出貨等待時間史上最久 恐不利購物旺季銷售

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
22日下單訂購iPhone 14 Pro的紐約消費者，要到12月30日才能拿到。歐新社
22日下單訂購iPhone 14 Pro的紐約消費者，要到12月30日才能拿到。歐新社

彭博資訊報導，在美國年底購物旺季開跑之際，蘋果最高價iPhone 14機種在美國市場的出貨等待時間，正拉長到分析師形容為「史上最久」的程度，可能抑制蘋果本季銷售，並威脅蘋果的股價漲勢。

蘋果網站的資訊顯示，22日下單訂購iPhone 14 Pro的紐約消費者，要到12月30日才能拿到。瑞銀的報告指出，截至上周，iPhone 14 Pro的出貨等待時間約為34周，逼近史上最久。

中國大陸防疫封控措施正影響當地工廠營運，致使iPhone 14高階機種出貨延遲，可能使分析師調降對蘋果本季獲利的預估，而蘋果本季獲利約35%~40都來自iPhone銷售。這反過來可能對蘋果股價造成進一步下壓。蘋果發言人未針對出貨等待時間立即置評。

Miller Tabak+公司首席市場策略師麥利指出，這可能使蘋果遭遇更多逆風。他說，消費者的財務已因食品和能源價格上漲而遭受壓力，幾乎確定會在購物旺季後，對支出縮手，壓縮支出的遞延效應，果真如此，蘋果將很難在明年追回於年底購物旺季損失的銷售。

瑞銀的佛特等分析師指出，若蘋果高階機種的出貨等待時間未來幾周都沒縮短，iPhone銷售量可能低於原先預估，導致本季iPhone營收與去年同期持平，低於分析師預估的成長約2%。

Jefferies分析師假設，若iPhone供應遭干擾約三周，估計中國大陸每防疫封控一周，就會讓蘋果營收減少10億美元，每股盈餘減少1美分。Evercore ISI分析師估算，年底購物季的出貨等待時間拉長，可能使約30億美元的iPhone營收遞延到下季。

供應干擾已迫使蘋果罕見地10月底公布上季財報後十天，又發布更新訊息表示預估iPhone 14高階機種的出貨量將低於預期，原因是中國大陸的防疫措施。

不過，也有分析師沒那麼擔心，因為蘋果的業績已不再完全仰賴硬體，也正擴增訂閱、服務等串流營收。而且蘋果也試圖降低對iPhone的仰賴，例如少見地提供小企業大批購買Mac電腦的優惠。

過去三個月來，分析師已調降對蘋果本季營收的平均預估1.7%，但幅度還是小於微軟、Google母公司字母及亞馬遜等公司的2.6%~6.5%。

美國

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