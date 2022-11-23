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荷蘭官員重申：不會一味順從美國對華出口管制措施

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集微網消息，據彭博社報導，荷蘭貿易部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）近日表示，在向中國出售晶片設備時，荷蘭將捍衛自身國家安全及經濟利益。這進一步證明了在美國協商荷蘭對中國採取同樣晶片管制措施後荷蘭拒絕順從。

施賴內馬赫表示，荷蘭將在與美國和其他盟友的貿易規則談判中就ASML向中國銷售晶片設備做出自己的決定。「重要的是我們要捍衛我們自己的利益——我們的國家安全和經濟利益。如果我們把它放在歐盟的籃子裡並與美國談判，最後結果是我們把深紫外光刻機送給美國，我們的境況會更糟糕。」

施賴內馬赫上周五接受採訪時曾表示，荷蘭不會完全照搬美國的措施，會在和美國、日本等盟國磋商後做出自己的評估。

資料顯示，ASML成立於1984年，目前員工超過3.5萬人。作為全球光刻技術的領導者，ASML目前佔據了全球60%以上光刻機市場市佔，也是全球唯一一家能夠供應7nm及以下先進製程所需的EUV（極紫外線）光刻機廠商。因此荷蘭將是科技戰的關鍵。

據ASML 2021年全年財報顯示，中國大陸已是第三大市場，約佔其2021年全球營業額14.7%（即27億歐元），2021年中國大陸的出貨量佔其全球出貨量的16%，荷蘭希望保持中國這個主要市場。

荷蘭 美國

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