新加坡預料明年經濟最低0.5%但得免衰退 反映出口走緩
新加坡周三預測明年經濟成長大幅減緩，因全球前景不佳影響出口，經濟成長率最低會降到只有0.5%，但得免於陷於衰退。
新加坡貿工部周三發布預測說，明年國內生產毛額（GDP）將由今年預估的3.5%左右降至 0.5%到2.5%之間。貿工部在新聞簡報時強調，新加坡經濟有走下坡的風險，但衰退並非基線情境。
貿工部同日公布第3季GDP修正後成長率較去年同期成長4.1%，低於初估值4.4%。貿易部也因此縮減今年的GDP成長率預估值，由原先的3%-4%下修為3.5%。
貿工部常任秘書林明亮在線上簡報說：「新加坡外部需求展望進一步走軟，理由是歐元區處於能源短缺，而中國持續跟新冠肺炎疫情搏鬥，以致前景轉弱。」
彭博經濟研究（Bloomberg Economics）東南亞國協經濟學家 Tamara Henderson 說：「新加坡經濟明年將面臨多重阻力 ，經濟成長要推升到政府預測的上端，將有賴中國恢復開放。」
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