抄底台積電增持五大日商 巴菲特的這波「神操作」看懂了嗎？

巴菲特近期在亞洲投資布局不斷，上周抄底台積電被曝光，這周又加碼日本五大綜合貿易商，到底兩者的投資邏輯有何異同？

巴菲特投資台積電的邏輯更像當年投資蘋果，看重台積電良好的自由現金流；投資日本五大綜合貿易商可能是押注日本以及全球經濟的長期通貨膨脹，因為這五大日商將在通貨膨脹中不斷受益，為巴菲特帶來超高回報。

半導體行業趨於穩定，抄底台積電股票



股神巴菲特旗下波克夏公司上季罕見購買科技股。美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，截至9月30日，股神巴菲特集團旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持有約6010萬股台積電ADR，價值41.2億美元。

巴菲特持股台積電引起高度關注，助力台積電股價上漲。自波克夏上周揭露投資台積電以來，台積電股價已跳漲約 10％。

工銀安盛資管劉尚認為，巴菲特持股台積電可能衹是催化劑，今天半導體股大漲核心原因是半導體行業即將進入新一輪的上升周期，所以現在有很多機搆投資者紛紛重倉持股半導體。

高盛分析師在11月16日的報告中寫道，台積電最有能力抓住 5G、人工智能（AI）、高性能運算、電動車等領域的長期結構性成長契機。台積電另一優勢是，在半導體景氣走下坡之際，今年營收仍能保持兩位數成長，毛利率也遠高於50%。分析師認為，台積電的現金流穩健，股利穩定，也可能是獲巴菲特青睞的因素。

確實，巴菲特投資非常看重自由現金流，因為波克夏公司是主營業務是保險，需要非常穩定的現金流。巴菲特曾說：「投資者應該買入的是以現金流折現計算後，股價最便宜的股票，越便宜越好。」

巴菲特巨資抄底台積電的邏輯很可能與2016年首次建倉蘋果股票的邏輯類似，2016年智能手機行業銷量達15億部，觸碰到智能手機行業的天花板，自此以後雖然行業不斷下滑，但是蘋果行業龍頭地位不斷穩固，資本支出相對放緩，自由現金流不斷增加，為巴菲特帶來巨額的回報，至今巴菲特還持有蘋果大量的股票。

同樣，全球半導體行業似乎也將迎來行業的轉折點。IC Insights預計，2023年全球半導體市場將同比下降6%，而Semiconductor Intelligence的預計則是同比下降14%。這將是半導體市場自2001年同比下跌32% 以來的最大跌幅。

台積電是半導體行業中的蘋果。財經業分析人士認為，巴菲特持股台積電宣告半導體行業的黃金時代正式終結，2022年以後半導體行業將趨於穩定，不再有爆炸性成長，半導體資本支出軍備競賽進入尾聲，台積電的行業地位也將相對穩固，將有良好的現金流。證券分析師也指出，台積電是半導體行業龍頭企業，資本支出過了高峰期，現金流很不錯。

近期，台積電股價進入歷史低點。由於半導體行業處於下行周期，再加上地緣政治因素影響，台積電股價幾乎探底。摩根士丹利在11月8日報告中指出，由於地緣政治風險，台積電股價比半導體景氣下行周期水平還低30％至40％。

巴菲特近期加碼基本是抄底台積電股票，按照巴菲特過往不斷增持蘋果股票的情況來看，未來巴菲特還將有可能繼續增持台積電的股票。

業績將刷新紀錄，增持日本五大綜合貿易商



繼台積電之後，巴菲特又將目光轉向了日本廠商。股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 於11月21日揭露，已增持日本五大綜合貿易商三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住友商事的股份，各買進1%以上股份，持股也都超過6%。

根據《路透》報導，波克夏海瑟威的三菱商事持股從5.04%提高到6.59%，三井物產持股從5.03%提高到6.62%，伊藤忠商事持股從5.02%提高到6.21%，丸紅持股從5.06%提高到 6.75%，住友商事持股從5.04%提高到6.57%。

日本這五大綜合貿易商都不同程度地涉足半導體領域，而且近年來持續加碼。例如，住友商事旗下住友化學在美國德克薩斯州成立新公司，將建設高純度半導體工藝化學品製造工廠；三菱商事旗下三菱瓦斯化學將在泰國增強半導體封裝用樹脂「BT材料」的產能；伊藤忠商事與日本政策投資銀行出資的投資基金等將收購美國大型半導體企業安森美設在新潟縣的工廠等。

巴菲特增持日本五大綜合貿易商引起半導體行業人士的高度關注。半導體材料從業者陳正（化名）認為，巴菲特可能看好半導體產業後續的發展，作為美國的重要配套商日本主要材料商將擴大美國的事業版圖。半導體行業分析師張柳（化名）指出，今年晶圓代工廠資本支出還在增加，所以在逆勢投資背景下，巴菲特看好半導體材料廠商的發展前景。

其實，巴菲特很早就佈侷了日本五大綜合貿易商的股票，與半導體領域沒有直接聯系。在2020年8月31日之前，波克夏公司全資子公司國民保險公司就已經收購了日本五大綜合貿易商超過5%的已發行流通股。而且當時波克夏公司就承諾，除非得到被投資方董事會的特別批準，否則他們增持其中任何一家的投資將不超過9.9%的份額。

巴菲特當時說：「我很高興波克夏公司能參與到日本以及這五家公司的未來中來。這五家公司在世界各地有許多合資企業，而且可能會有更多的夥伴關係。我希望將來能有互惠互利的機會。」

不負衆望，巴菲特日本投資布局已經獲得了良好的回報。日本五大綜合貿易商在日本市場上年內迄今的漲幅普遍達到了18%-39%，這一表現遠遠跑贏了日經225指數大盤，後者迄今仍下跌了近5%。

因為這五家日本綜合貿易商利用了供應緊張、地緣政治衝突和需求反彈等因素，能源和大宗商品價格上漲，日元大幅貶值也提振了他們的收益，上月日元兌美元滙率跌至了32年低點。

而且這五家日本綜合貿易商擁有良好的未來業績預期。近期住友商事將全年淨利潤預期上調了近一半，至5500億日元；丸紅社將利潤預期上調至歷史最高水平；伊藤忠商事第二財季利潤超過分析師預期；三井物產此前也預期，本財年淨利潤將攀升至創紀錄的9800億日元。

布局全球通貨膨脹，為何押注日本五大商社？

巴菲特投資日本五大綜合貿易商可能是布局全球通貨膨脹。證券分析師周山（化名）指出，巴菲特不斷增持日本五大綜合貿易商股票就是押注日本經濟未來五到十年的通貨膨脹。按照美林鐘投資模型，通貨膨脹上升的階段在經濟復甦和過熱的時期，持有大宗商品的回報率最高。巴菲特投資的這五家綜合貿易商核心業務都集中在周期性大宗商品行業，隨著日本國內物價的不斷上漲，他們近年來的業績保持逆勢上揚態勢。

日本五大綜合貿易商將是全球通貨膨脹的長期受益者。廣發證券電子研究員李佳蔚表示，寄望受益於日本經濟的積極表現、大宗商品和工業的強勁勢頭、以及美元走軟或全球長期通貨膨脹的現象，日本五大綜合貿易商股票支付高額股息，有寬濶的經濟護城河，而且價格相當便宜。

日本五大綜合貿易商旗下傳統能源資產價值有望在能源轉型期及疫情後期階段獲得進一步提升。李佳蔚認為，日本五大綜合貿易商在能源、電力、生活、原材料、資源化學等領域涉獵廣且深，有立足於全產業鏈控製能力之下的進出口貿易能力。全球政治、經濟環境劇烈變化，日本五大綜合貿易商的股權都非常分散，增持可以掌握更多的進出口貿易控製權，在未來全球的能源資源、跨國貿易平台和交易網絡也可以掌握主動權。巴菲特增持後，已成為日本五大綜合貿易商的第三大股東，釋放了繼續增持的信號，如果繼續增持到9.9%，就是五大綜合貿易商的第二大股東。

而且日幣是著名的國際避險貨幣。在全球通貨膨脹的情況下，雖然此前日幣持續貶值，不斷探底，但是目前日元對美元滙率波動降低。巴菲特投資的五大綜合貿易商非常熱衷投資海外的大宗商品，政府也熱衷海外投資，從日本經濟泡沫破滅以來，日本一直是最大的債權國，即日本擁有龐大的海外資產，每年創造大量的收益，回流到日本，有利於日本保持穩定的滙率。同時，日本央行一直保持低利率，日幣很難進一步貶值。此外，日本高精尖產業以及本土優質資產隨著日幣貶值受到全球資本追捧，基本不會出現白菜價抄底的情況，也加強了日幣的避險屬性。

正因為日幣具有避險屬性，所以在當前不確定的全球市場中更受借款人的熱衷。據了解，波克夏公司有6255億日元計價的債券，到期日從2023年到2060年不等。李佳蔚表示，波克夏公司正在考慮可能發行以日元計價的更多債券，因為借款人在全球債務危機中尋求相對穩定的日本信貸市場。