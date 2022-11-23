聽新聞
test
0:00 / 0:00
對抗通膨 紐西蘭央行一如預期升息3碼至 4.25%
紐西蘭央行周三一口氣升息3碼（0.75個百分點）至 4.25%，並預告還會繼續升息。紐西蘭央行預料明年經濟將陷入衰退，但對抗通膨仍不手軟。
紐西蘭央行這次創下歷來最大幅度調高官方現金利率（OCR）符合市場所料。紐西蘭央行並預測最終會在明年第3季升息至5.5%。
紐西蘭央行發布聲明說：「委員會同意OCR必須達到較高水準，且比原先更快，以確保通膨中期回到目標區間之內。」
紐西蘭通膨比預期更強，而失業率則接近歷史谷底，讓紐西蘭央行有把握在連續五次升息2碼之後以更大幅度升息。今天的升息3碼是紐西蘭央行1999年來實施OCR以來最大幅度的升息。
紐元兌美元應聲走強，最近報1紐元兌61.73美分。紐元兌美元周二已升值0.9%，交易員已預先為紐西蘭央行實施有史以來最大幅度升息作準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言