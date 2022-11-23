對抗通膨 紐西蘭央行一如預期升息3碼至 4.25%

紐西蘭央行周三一口氣升息3碼（0.75個百分點）至 4.25%，並預告還會繼續升息。紐西蘭央行預料明年經濟將陷入衰退，但對抗通膨仍不手軟。

紐西蘭央行這次創下歷來最大幅度調高官方現金利率（OCR）符合市場所料。紐西蘭央行並預測最終會在明年第3季升息至5.5%。

紐西蘭央行發布聲明說：「委員會同意OCR必須達到較高水準，且比原先更快，以確保通膨中期回到目標區間之內。」

紐西蘭通膨比預期更強，而失業率則接近歷史谷底，讓紐西蘭央行有把握在連續五次升息2碼之後以更大幅度升息。今天的升息3碼是紐西蘭央行1999年來實施OCR以來最大幅度的升息。

紐元兌美元應聲走強，最近報1紐元兌61.73美分。紐元兌美元周二已升值0.9%，交易員已預先為紐西蘭央行實施有史以來最大幅度升息作準備。