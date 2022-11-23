油價上漲1%因OPEC+堅持減產 金價中止連四跌

國際油價周二（22 日）上漲約1%，此前全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）堅持減產，並可能採取進一步措施平衡市場，這使得原油市場供應前景存在不確定性；黃金價格止住連續四天的跌勢，投資人正在等待周三將公布的聯準會貨幣政策紀錄出爐。

國際油價漲1%

布蘭特原油1月期貨上漲0.91美元，漲幅1%，報每桶88.36美元；西德州原油1月期貨上漲0.91美元，漲幅1.14%，收報每桶80.95美元。

油價在尾盤漲幅收斂，此前彭博資訊報導指出，歐盟延後全面實施對俄羅斯石油出口設置價格上限的計畫，並軟化了關鍵運輸條款，淡化其最新制裁提案。報導說，歐盟提議在對俄羅斯石油實施價格上限時增加一個45天的過渡期。

歐盟將從12月5日開始禁止進口俄羅斯石油，七國集團（G7）的一項計劃也將在同日開始實施，航運服務提供商只能在售價低於價格上限的情況下才能為俄羅斯石油出口提供服務。

Again Capital公司合夥人John Kilduff說：「價格上限正被證明是西方國家將俄羅斯原油留在市場上的一種手段。這個市場的最大癥結一直是我們是否會失去來自俄羅斯的大量原油和成品油供應，這種情況還沒有發生。」

沙烏地阿拉伯國家通訊社SPA援引該國能源大臣法力赫周一的談話報導，OPEC+不會在會議前討論任何決定，否認了華爾街日報有關OPEC正在考慮增產的報導，原先報導導致油價暴跌超過5%。

另一個OPEC產油大國阿聯否認正在就改變最新的OPEC+協議進行談判，而科威特表示，沒有進行這樣的談判。OPEC+將在12月4日舉行會議。

金價中止連四跌

黃金價格周二上漲，結束了連續四天的跌勢，因美元走軟，且交易人士等待周三將公布的聯準會會議紀錄，以從中尋找貨幣政策前景的線索。

現貨黃金價格持平於每英兩1,737.19美元；美國黃金期貨結算價報每英兩1,739.9美元，基本持平。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「我認為貴金屬會努力走出困境，繼續攀升。但現在的走勢與利率直接相關。」

由於新冠新病例激增，全球最大金屬消費國中國大陸的主要城市緊縮新冠封控措施。

全球股市上漲，華爾街主要指數攀升，對零售商假日業務慘淡的擔憂有所緩解。

現貨銀上漲0.9%，至每英兩21.04美元，白金上漲0.5%，至每英兩987.32美元，鈀金下跌0.3%，至每英兩1,859.06美元。