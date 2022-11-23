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美元隨美國公債殖利率下跌 投資人不甩大陸疫情風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓貶值0.7%至141.22，反映美國公債殖利率走低。路透
美元兌日圓貶值0.7%至141.22，反映美國公債殖利率走低。路透

美元周二全面回落，追隨美債殖利率走低，也回吐上個交易日的部分漲幅，投資人擺脫對中國大陸爆發新一輪疫情的疑慮，提振對風險較高貨幣的需求。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.6%至107.222；歐元兌美元升值0.5%，至1.02965美元，結束連續三天頹勢。美元兌日圓貶值0.7%至141.22，反映美國公債殖利率走低。

美國10年期公債殖利率下跌7.5個基點至3.752%。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周二重申，降低通膨對聯準會（Fed）來說仍然至關重要。投資人將仔細分析Fed周三公布的11月會議紀錄，以尋找有關利率前景的任何線索。

瑞銀Mark Haefele在周二的一份報告中寫道：「Fed官員抵制了暫停升息的預期，以防止金融條件過度放鬆。如果主席鮑爾未來兩周重申這一點，將會成為政策轉向交易更強的阻力。」他預料Fed會繼續升息到2023年第1季，且經濟成長將繼續放緩。

英鎊升值0.6%，報1.1885美元，數據顯示英國政府10月借款少於預期，儘管由於能源補貼措施和經濟放緩，預算赤字在未來幾個月可能會膨脹。

周二因風險偏好回溫，澳元兌美元升值0.6%，紐元兌美元升值0.9%，交易員為紐西蘭央行本周進行有史以來最大幅度升息作準備。

Fed 美國

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