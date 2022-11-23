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台積電ADR追隨費半大漲逾3% 較台北交易溢價4.8%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
台積電ADR周二大漲3.27%，收在82.54美元，較台北交易溢價4.8%。（歐新社）
台積電ADR周二大漲3.27%，收在82.54美元，較台北交易溢價4.8%。（歐新社）

台積電ADR周二大漲3.27%，收在82.54美元，較台北交易溢價4.8%。費城半導體指數漲逾3%。

美國股市周二（22日）收漲，標普500指數收在兩個半月以來的最高水準，主要受到零售和能源股上漲的提振，百思買（Best Buy）的營收預估減緩了外界對高通膨衝擊假期購物季業績的疑慮，而油價反彈則幫助能源股走高。

道瓊工業指數上漲397.82點，漲幅1.18%，至34,098.1點；標普500指數上漲53.64點，漲幅1.36%，報4,003.58點；那斯達克綜合指數上漲149.90點，漲幅1.36%，收在11,174.41點。費城半導體指數大漲80.99點，漲幅3.03%，至2756.82點。半導體類股全面上揚，由亞德諾半導體領漲。

台灣加權股價指數昨天上漲92.81點收在14,542.20點，台積電漲1.87%收在491元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.52 +2.87 94.80 6.03

中華電 CHT 107.72 0.00 108.50 -0.72

台積電 TSM 514.54 +3.27 491.00 4.79

聯電 UMC 46.94 +2.59 46.10 1.82

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電

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