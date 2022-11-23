標普500指數受零售和能源股提振收高 費半大漲逾3%

美國股市周二（22日）收漲，標普500指數收在兩個半月以來的最高水準，主要受到零售和能源股上漲的提振，百思買（Best Buy）的營收預估減緩了外界對高通膨衝擊假期購物季業績的疑慮，而油價反彈則幫助能源股走高。

道瓊工業指數上漲397.82點，漲幅1.18%，至34,098.1點；標普500指數上漲53.64點，漲幅1.36%，報4,003.58點；那斯達克綜合指數上漲149.90點，漲幅1.36%，收在11,174.41點。

費城半導體指數大漲80.99點，漲幅3.03%，至2756.82點；台積電ADR勁揚3.27%，收在82.54美元。半導體類股全面上揚，由亞德諾半導體領漲。

美國最大消費電子連鎖店百思買大漲12.78%，成為表現最好的標普500指數成分股，因該公司上季財報優於預期，並調升財測，預計年度銷售額降幅比先前公布還小，稱加大優惠和折扣力度將吸引更多顧客。

百思買上漲，幫助提振標普500指數，終場收在9月12日以來的最高水準。

能源股也為美股漲勢，提供支持。沙烏地阿拉伯稱石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）堅持減產，反駁了周一關於該組織正在考慮增產的報導。

此外，美元和美國公債殖利率回落，也有助支持風險偏好。

投資人持續試圖評估美國聯準會（Fed）的升息路徑。兩名Fed官員22日強化了市場對央行將在下月減緩升息步伐的預期，但都強調必須繼續收緊貨幣政策。

有「鷹后」之稱的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，聯準會可從下月開始放慢升息步伐，但她也重申，降低通膨對Fed來說仍然至關重要。舊金山聯準銀行總裁戴利則表示，在進一步提高利率以遏制通膨的過程裡，官員需注意貨幣政策對經濟的傳導滯後性。

而堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治表示，Fed可能需將利率調升到更高的水準，並在該水準保持更長時間，以抑制消費需求和令通脹降溫。

美國股市周二交投淡靜，周四感恩節假期前，股市成交量可能進一步減少，周五將在中午收盤。

其他個股方面，道瓊成分股連鎖藥妝業者Walgreens收漲2.96%，此前投資銀行Cowen上調該公司的評級，理由是其醫療保健服務業務帶來提振。

曼聯ADR大漲14.66%，此前天空新聞報導稱該球會所有者格雷澤家族正在探索包括完全出售在內的財務選項。

安捷倫科技攀升8.08%，此前這家以應用為重點的解決方案公司公布了樂觀的第四季營收。