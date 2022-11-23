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分析師看英特爾營運 未來兩年特別艱辛

經濟日報／ 編譯季晶晶簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導
英特爾股價今年以來累跌幅超過45%。（路透）
英特爾股價今年以來累跌幅超過45%。（路透）

Cowen半導體分析師蘭斯威（Matthew Ramsay）認為，英特爾在遭遇「難熬」的2022年之後，可能再面臨「特別艱辛」的兩年，該公司扭轉頹勢的計畫能否成功，也遠還沒到總結的時刻。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，英特爾股價今年以來累跌幅超過45%，但現在還不吸引人的買進機會。蘭斯威說：「總結而言，我們對英特爾的股票持平衡看法。近期將很艱困，（該公司）雄心勃勃的轉型計畫能否成功，遠還沒到達成結論的時刻」。

目前PC／NB市況不佳，英特爾身為CPU霸主，難免受整體環境因素影響，坦言外在大環境對於整個產業造成廣泛影響，客戶端進行庫存調整。不過，短期逆風並不影響英特爾持續耕耘先進製程的計畫，該公司仍預期將在四年內快速演進發展五個製程節點，以奪回在業界的技術領先地位。

蘭斯威認為，英特爾未來兩年可能流失資料中心市占率給超微，因超微的晶片表現優於預期，「在我們看來，對英特爾來說，在經過難熬的2022年後， 2023與2024年可能又特別艱辛」。英特爾7月承認，預料資料中心伺服器晶片業務未來兩年的成長可能放緩。

英特爾

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