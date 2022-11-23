英特爾晶圓代工舵手將離職 與台積差距可能拉大

英特爾證實，該公司晶圓代工服務（IFS）總裁泰克（Randhir Thakur）將在明年首季結束後離職。時值英特爾大力衝刺晶圓代工業務、力拚彎道超車台積電、三星等勁敵之際，泰克身為相關業務主將卻要離開，震撼業界。

業界關注，泰克離職後，英特爾未來若無法找來強而有力的接班人，不利推廣其晶圓代工業務，恐讓台積電持續拉開彼此差距，市場認為對台積電是利多，激勵台積電昨天股價開低後迅速翻紅，終場收當日最高價491元、漲9元，外資轉為買超1,680張；台積電周二ADR早盤漲逾2％。

對於相關人事變動，英特爾表示，泰克決定尋求其他機會，但仍會帶領IFS到2023年第1季，且協助確保該公司在預期完成高塔半導體（Tower Semiconductor）收購的時期，順利交接給新的IFS領導階層。英特爾也特別感謝泰克為IFS所做的貢獻，並祝福他在新的事業機會中一切順利。

科技網站The Register稍早披露這項人事訊息。英特爾執行長基辛格回覆The Register表示，近期將透露關於IFS新主管的更多資訊，暗示他可能已接近挑出接任人選。

分析師認為，泰克本就可能辭職，因為英特爾打算用高塔半導體的管理階層，負責主導IFS業務。英特爾一個月前宣布，將把晶片製造業務視為內部代工廠，意味著晶片製造業務的行事作風將與IFS和外部客戶的往來方式相同。

基辛格已擬定加強製造、希望先進製程能在2025年前超越台積電和三星的計畫，IFS是計畫一環，他在寫給員工的電郵中，稱許泰克建立成員包括多家主要晶圓代工業者老將的歷練豐富領導團隊，並贏得行動和汽車業大客戶的訂單，「第2季以來，IFS已和十大晶圓廠客戶中的七家加強互動，也持續擴增潛在客戶，包括35家客戶在測試晶片，在短短20個月內，這是重大的進展」。

不過，IFS目前為英特爾公司帶來的效益仍低。根據英特爾上季財報，其IFS業務目前仍虧損，單季營收約1.71億美元，營業淨損約1.03億美元。

外界一度揣測，如果泰克能帶領英特爾代工業務突圍成功，將成為英特爾下屆執行長人選。他的離職也象徵基辛格正在調整整頓計畫。