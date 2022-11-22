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美股開盤漲跌互見 道瓊漲240點
美股三大指數22日開盤漲跌互見，道瓊工業指數漲240點，投資人正重新調整預期，因應聯準會（Fed）官員的談話；官員表示將持續升息，但對放慢升息步調持開放態度。企業財報樂觀也有助提振早盤走勢。
道瓊工業指數開盤漲241.92點，或0.72%，標普500指數漲0.48%，那斯達克指數跌0.09%。費城半導體指數上揚0.32%，台積電ADR漲1.87%。
美國最大消費電子連鎖店百思買（Best Buy）上季財報優於預期，並調升財測，助攻早盤股價大漲9%。青少年服飾業者Abercrombie Fitch和連鎖服飾品牌American Eagle公布財報後，股價均上揚。
CNBC報導，中國大陸疫情再度升溫的疑慮，壓抑投資人的樂觀情緒。
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