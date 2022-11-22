美股開盤漲跌互見 道瓊漲240點

全球最快樂的企業掀起茶壺內風暴，曾擔任迪士尼執行長長達15年的艾格（Robert Iger）宣布回鍋，取代他的接班人、掌權不到3年的查佩克（Bob Chapek）。據傳過去數個月，投資人與高層主管就因為擔心公司未來走向，私底下不斷向艾格抱怨。而促使艾格決定再度掌舵的一大原因，或許是不想繼續看著查佩克搞砸他的心血結晶：Disney+。

2022-11-22 21:20