歐洲央行12月可能第三度升息3碼

歐洲央行（ECB）決策委員、奧地利央行總裁霍茲曼表示，ECB在12月中會議上必須第三度升息3碼，達到2.25%，讓民眾相信ECB是在「認真地」抑制通膨。經濟合作發展組織（OECD）更建議ECB將利率升到更接近美國的水準。

歐元區10月整體通膨年升率創10.6%新高，反映能源及食品價格持續上升，且核心通膨率也超過5%。但ECB內部對於12月升息2碼或3碼出現爭議，「鴿派」擔心經濟深陷衰退，因而主張減緩升息速度。

霍茲曼屬於「鷹派」陣營；他表示，歐元區「沒有出現核心通膨正在下降的信號；他預測經濟只會「出現成長平平，或低度衰退」，不會嚴重滑坡。

他強調，再一次大幅升息，「將強烈顯示我們的決心。將讓企業界及工會知道我們非常認真，因此得小心點，不要低估我們」。

ECB首席經濟學家藍尼偏向「鴿派」；他表示可能不再需要一次升息3碼，因為目前1.5%的利率已經接近對成長不利的水準；他表示，「我們已經做得愈多，需要做的就愈少」。

經濟學家預測明年整體通膨率會下降，但核心通膨率可能仍將遠高於2%目標。

OECD最新報告指出，歐元區通膨率不大可能迅速回降到2%目標；ECB要抑制通膨，就必須使利進一步大幅升高。

OECD代理首席經濟學家佩雷亞表示，歐元區「許多國家的實質工資都在下降，削弱購買力。通膨仍將居高不下，ECB必須更強力行動」。ECB需要高利率來支撐歐元／美元匯率，以免進口產品及服務因為歐元貶值而更大幅上升。

OECD指出，ECB應該於明年中，將基準利率從目前的1.5%，升到4-4.25%之間。這比許多機構預期的頂峰利要高出許多，法國巴黎銀行預測頂峰利率在3%。