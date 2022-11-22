3奈米製程良率低於20%？傳三星與美企合作提升良率
集微網消息，據台媒《工商時報》援引韓媒消息報導，市場傳出三星3奈米製程良率不超過20%，為此三星已與美國公司Silicon Frontline Technology擴大合作以提高良率。
據悉，Silicon Frontline Technology提供晶片資格評估和靜電放電（ESD）預防技術，ESD是導致半導體晶片缺陷的一大原因，防止或減少ESD將有助於提高晶片良率。
此前有消息稱三星明年度旗艦機Galaxy S23將捨棄自家晶片，全數採用由台積電4奈米生產的高通下一代驍龍8 Gen 2處理器。
業內解讀指出，三星宣佈領先台積電生產3奈米晶片，卻在最重要的手機產品線捨棄採用自家生產的手機晶片，全數搭載台積電操刀的高通處理器。這意味著，三星晶圓代工實力仍不及台積電，即便3奈米領先同行量產，在關鍵的晶片良率、功耗、效能表現仍不及台積電。
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