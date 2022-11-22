3奈米製程良率低於20%？傳三星與美企合作提升良率

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王（Abdulaziz bin Salman）已經受夠了。自從10月初油國組織與夥伴國（OPEC+）決定從11月開始將日產量目標減少200萬桶之後，他已經被華府官員罵得狗血淋頭，各種尖酸刻薄之語如潮水般從四面八方湧來。他表示，他一直都在聽官員們說「你究竟是站在我們這邊，還是另一邊？」這類話語。但他也表示，沙國並不是在選邊站，「難道沒有任何容許『我們是為了沙烏地阿拉伯，以及沙國的人民』的空間」？

2022-11-22 17:53