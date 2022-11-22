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美國消費力道將能撐到明年下半年

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國消費者在疫情期間所累積的儲蓄大約還剩下1.7兆美元，估計可以支持9-12個月的消費支出。

疫情期間由於政府對家庭大發現金，加上支出機會減少，使消費者累積了龐大的儲蓄，讓家庭在封禁期間能夠償還債務，購買家電及傢俱等產品，解封之後有能力渡假；同時也讓廠家能夠提高售價，並雇用更多員工來因應強勁的需求。

經濟學者估計，到今年第3季時全美家庭仍擁有1.2-1.8兆美元的「超額儲蓄」。有了這筆緩衝資金，加上就業強勁且工資上升，使消費者最近幾個月仍能繼續花錢，10月零售銷售額也出現8個月來最大增幅。

但儘管如此，已有跡象顯示這筆緩衝儲蓄正在逐漸消耗，而且已經看到盡頭。這可以從消費者每月的借貸及儲蓄金額看出端倪。

2019年疫情爆發之前，美國家庭可支配所得的儲蓄率為8.8%，2020年暴增到16.8%，年儲蓄率創新高。2021年儲蓄率溫和下降到11.8%；2022年進一步下降，且連續7個月都低於4%；9月為3.1%，接近金融海嘯以來最低水準。

這顯示消費者每月的所得之中，消費金額大於儲蓄金額的程度超過正常水準，因為通膨升高迫使消費者增加支出。

消費者之前是動用儲蓄來償還舊卡債，但現在已經出現逆轉的信號。紐約區聯邦準備銀行的數據顯示，第3季信用卡未償還餘額比去年同期增加15%，是20年來最大單季升幅。所有群體積欠卡債30天未還的比率全面升高。此一轉變將持續削減家庭儲蓄。

經濟學者指出，正常情況下家庭儲蓄率下降，往往顯示財務承受壓力，但這回不同，因為家庭還擁有龐大的累積儲蓄。

學者對於消費者究竟還有多少累積超額儲蓄，看法相當分歧。摩根大通估計今年第3季止，金額在1.2-1.8兆美元之間，且預料到明年第3季時將會用盡。

高盛估計，家庭已經動用了25%的超額儲蓄，到明年底時將再花掉約60%。高盛指出，「靠家庭財務健全所推動的經濟成長，可能即將過去；不過家庭財富增值將能支持消費支出，有助於家庭渡過經濟震撼」。

分析家指出，年終消費旺季將是高所得與低所得家庭支出能力的分界線；高所得者仍擁有儲蓄，但低所得家庭的備用資金已經被食品、汽油及居住成本上漲吃掉。

聯準會（Fed）經濟學者10月發表的報告指出，所得前50%的家庭持有超額儲蓄的絕大部分，2022年中估計約有1.35兆美元，另一半家庭則有3,500億美元。

經濟學者指出，今年底將是高所得階層的消費旺季，名牌精品、體驗式旅遊及高檔渡假活動等領域的消費強勁，而低所得家庭的消費將清淡得多。

最近公布的企業財報顯示，美國消費者仍捨得花錢，沃爾瑪、勞氏、家得寶等零售業者的營收都增加。沃爾瑪財務長雷尼表示，支持消費的力道之一是家庭財務仍強；但由於通膨升高，「因此不會一直持續下去，因此消費者的心態趨於審慎」。

由於目前就業仍強，因此經濟學者並不預料消費者會強力勒緊荷包，直到失業開始上升，工作堪憂時才會改變作風，時間可能是在明年第2季及第3季。。

疫情 美國

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