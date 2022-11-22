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FTX掀加密貨幣風險 應引入保護機制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

針對加密貨幣平台FTX近期宣布破產，在幣圈投下重磅炸彈，許多投資者更是血本無歸。英國央行高層表示，加密貨幣目前還未能威脅到主要金融系統，但應該未雨綢繆，早日訂定更嚴格的規範。具體措施包括，由政府監管加密貨幣企業、將市場保護的機制引入加密貨幣市場。

趕緊管控加密貨幣

BBC》報導，FTX上禮拜宣告破產，造成損失將近31億美金，許多投資者仍在苦等賠償。對此，英國央行副執行長坎利夫表示，雖然加密貨幣市場還沒有龐大到能夠影響整體金融市場，但隨著數位金融興起，現金的重要性逐漸降低，數位化的加密貨幣市場只會愈來愈大。

坎利夫提醒，面對加密貨幣的蓬勃發展，各國政府更應未雨綢繆，提出更具體的管制措施，而不是等它發展成能夠重創全球金融的巨獸時，才能設法處理。坎利夫也強調，過去的經驗已經表明，政府要監管新興的金融科技與商業模型，非常困難，所以更應該提前準備。

CNN記者提迪分析說，加密貨幣爭議就是「自由」與「安全」的拉鋸戰，監管加密貨幣企業同時意味著兩件事情，該市場變得更加安全且有保障，但同時也更接近傳統金融商品，而這對幣圈人時而言，是完全無法接受的事情。

G20呼籲監管

富比士》報導，包括美國總統拜登等多位國家高層日前都在G20高峰會上呼籲，強化加密貨幣的監管機制已經是勢在必行。國際組織金融穩定會更呼籲，加密貨幣與傳統貨幣應該等而視之，引入相同的金融規範。

美國財政部長葉倫也表示，FTX事件已經向世界宣示，加密貨幣市場需要更有效率的監督，如引入傳統金融市場的保護機制。

在雪城大學研究加密貨幣與區塊鏈的教授貝爾維提也表示，儘管FTX事件導致全球投資者對加密貨幣失去信心，但該市場終究會恢復到原本的水平，強化對加密貨幣的金融規範，並不會阻礙加密貨幣的發展。

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FTX G20 美國

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