FTX破產、台灣被認證全球重災區！億級操盤手和藝人皆虧慘

FTX破產風暴，台灣被認證是全球重災區！根據幣虎最新公布，FTX在全球十大受衝擊國家用戶人氣排行，台灣竟站上第七大！前六名中僅新加坡人口比台灣少，就可知事態嚴重。據國內幣圈人士指出，台灣受害的不止小資族，不少富豪家族操盤手，與遊走兩岸藝人虧損是億元起跳。但，他們當初各有神秘理由偏愛FTX。至於如何自救？專家提醒兩點。

全球第二大加密交易所FTX，在11月初短短三天從天堂掉地獄的破產事件，在台灣到底多少人受害？

根據調查機構幣虎（CoinGecko）公布的FTX台灣今年1到10月平均到訪人次，高達15.5萬，雖比外界以持幣人口粗估的50萬少，卻站上全球第七大！在比台灣更慘重的前六名國家中，僅有新加坡人口比台灣少，由此看來台灣的確是這波風暴的重災區。

至於台灣人虧損金額，目前從國內FTX自救會黑天鵝、截自11月18日在網上搜集的問卷結果來看，最高比例的人數損失金額介於超過1000美元至1萬美元之間，並不算高，似乎多是年輕學生與小資族。

而從所有問卷回覆者反映出的整體虧損金額，換算台幣約5億多元，和之前估算台灣民眾恐有上百億資金受影響，也有一段距離。

但，真實情況不盡然如此，統計和問卷僅反應了一部分的「腥風血雨」。

「有不少台灣富豪家族的操盤手，這次也栽在FTX上面，他們的投資手筆隨便都億元起跳！」長期協助他人代操虛幣的國內幣圈老鳥Frank（化名）指出，這群人本就行徑低調，現在事情鬧大，除了怕曝光丟臉；更不想露出任何線索給國稅局抓，不可能來填這份公開問卷。但是他周邊已聽說好幾個類似的「億級慘劇」。

FTX是什麼？為何曾受家族辦公室操盤手喜愛？

Frank進一步分析，這些操盤手其實平時投資風格偏傳統，對於加密貨幣接觸也不深，當初會選擇把大筆資金押在FTX上，還是看在它的形象太好。

首先，FTX當初打出「專業交易員愛用的交易所」的品牌口號，倒是實至名歸。許多用過該平台的幣圈人士公認，FTX使用者介面設計流暢好用，遠勝市場老大幣安（Binance）。

另外，FTX從不主張去中心化，在台灣也曾派人探詢國內立法監管機關、社群意見，一度希望走上合規監管的路，貌似正派。這些消息傳出後，在保守的家族操盤手耳中聽來都是加分。

FTX的注資對象，還包括許多重量級創投，如新加坡淡馬錫這種作風嚴謹、成果傲人的國家級主權基金，更讓他們相信FTX的服務有保證。

也因此，FTX固定年利率5％～8％的高收益存幣服務，在此時看起來就不像可疑的連動債，而是熊市中的最穩投資。

也難怪，當本週新任FTX執行長瑞伊（John J. Ray），也是過往監管安隆案律師揭露，FTX的財報根本完全不可信、公司治理一團亂時，這幾天，國內受害者社群中已有人遷怒到淡馬錫身上，痛批這個知名團隊聲稱：「投資前已花了8個月盡職調查，到底在搞什麼鬼？」

FTX上操作加密貨幣，是不能說的祕密

至於另一類在FTX上大虧，卻有苦說不出的族群，則是長年在對岸成功發展的國內藝人與娛樂圈業者。

一位藝人經紀花花（化名）私下指出，傳說中國大陸政府嚴控內地資金外流，在疫情與「共同富裕」政策後更變本加厲。這些賺人民幣的藝人們，早就設法改走加密貨幣這條路，讓收入能轉回台灣家鄉。

只是當FTX一夕間瓦解，現在有人大半年的演藝收入都「陷」在裡面。但，中國政府早已表明虛幣交易為非法且強力打壓，這些藝人與娛樂圈人士即便虧慘，為了繼續能在中國市場生存，也就絕不可能聲張。

至於不論是小資族或富豪受害，現在如何自救？台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫指出，FTX已於11月11日進入破產重組階段，外界卻有人宣稱可靠駭客或前員工幫助，討回用戶存放資金，其實是不可能的事，呼籲受害者別輕易相信。

此外，彭少甫也建議，若想取得確實的求償建議、求教法律人士諮詢專業知識，也需要以英文文件提出申請，但並不一定需要自雇律師，無力負擔的小資族受害者，勿過度擔憂。

（本文出自2022.11.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）