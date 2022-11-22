淡馬錫因FTX破產慘賠85億，聲明中感嘆太信任創辦人

全球第二大加密交易所FTX破產出事，騙到的不只是無知散戶，一向被認為是投資專家的新加坡淡馬錫控股公司，也在此摔了一跤。本週四，淡馬錫發表聲明，減記對FTX高達85.6億台幣的投資。同時花了一整段描述當初如何盡職調查，卻仍被貌似天才的創辦人SBF所誤導。此外幣圈老牌公司雙子信託、Genesis也紛傳被拖累，連高手也逃不過。

一向被公認投資眼光佳的新加坡淡馬錫控股公司（Temasek Holdings），竟然在FTX破產事件上跌了一跤！本週四（17日）淡馬錫公布聲明坦承，有鑑於FTX目前的財務狀況，已減記對該公司總計2.75億美元的投資。也就是說，它在此項投資認賠金額高達85.6億新台幣。

怎麼會這樣？事實上，淡馬錫這個由新加坡政府百分百控股的主權基金公司，多年來看對新產業投資的成績耀眼，像是曾慧眼看出中國網路產業興起，投資阿里巴巴、騰訊就是一例。

而根據2022年7月公布的最新年報，淡馬錫在2022財年的投資組合淨值為2863.48億美元，比起2021財年增加了156.32億美元；一年股東總報酬率則為5.81%，在市場動盪的今年可說是表現不壞。讓人更好奇，淡馬錫為何會偏偏在投資加密交易平台FTX上看走眼？其實，可以從週四相當冗長的聲明中，看出投資團隊的委屈。

首先，淡馬錫團隊在聲明中澄清，他們並未直接投資加密貨幣。他們當初之所以投資FTX，主要是看好區塊鏈產業裡的基礎建設與相關金融服務正興起。FTX身為全球第二大加密交易所，自然屬於區塊鏈中第二塊他們看好的項目。其所帶來的大量手續費收入，可望讓投資有回收。

聲明中疾呼，對FTX創辦人的領導力與能力都誤判

但是，聲明中也坦承，團隊雖在投資前，足足花了八個月做盡職調查，包括審核FTX內部財務報表、以及仔細檢驗加密法規是否合規；另外更請教許多這行業專家的意見，然而卻得到這樣的結果。或許可以明顯看出，他們對FTX創辦人兼執行長SBF（英文全名Sam Bankman-Fried）的執行力、判斷能力與領導力的信任感是錯誤的。而這份信任，其實是從和SBF本人與周遭其他人的討論與交流間產生的。

換句話說，淡馬錫投資團隊在文中疾呼，他們財報都看過、加密監管法規也沒一個放過，自認經驗老道，這回卻被一個看似天才的完美金童給騙了。

不過，由於淡馬錫團隊進行盡職審查的時間是2021年1月到10月，相對於今年可說是幣圈牛市。一些幣圈專家認為，FTX創辦人SBF當時剛取得許多資金，在投資人面前包裝自己較不容易被拆穿，因此連老手都騙倒。

此外，在FTX事件被拖累的，還有老牌加密貨幣經紀商Genesis；以及曾指控祖克柏竊取臉書創意的哈佛雙胞胎同學，也就是卡麥隆．溫克勒佛斯（Cameron Winklevoss）和泰勒．溫克勒佛斯（Tyler Winklevoss）所創立的雙子信託（Gemini Trust）公司。這兩間企業都被認為是幣圈的先驅，本週卻接連宣布暫停贖回及新貸款業務。

Genesis坦承是因為在FTX宣布進入破產後，突然湧現的大量提款需求，超過承受上限，因此不得不暫停部分業務。而雙子信託正因為旗下收益性產品是跟Genesis合作，因此也被迫跟著暫停業務。

如此看來，這個從幣圈而起的風暴，不但正將一個個加密同業拖下水，傳統的投資專家也無法倖免，後續衝擊仍在擴大中，一切仍需小心。

（本文出自2022.11.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）