瑞士私人銀行投資長：巴菲特投資台積電預告晶片股看漲
瑞士倫巴第奧迪爾私人銀行（Lombard Odier Private Bank）投資長莫尼耶（Stephane Monier）指出，波克夏公司（Berkshire Hathaway）投資台積電，可解讀是對美中關係趨穩的「信任投票」，波克夏想必也體認到全球經濟依賴台灣半導體供應的現實。
他發布的報告說，晶片股率先全面反彈，所反映的是更廣大的經濟需求，是最早在9個月前提前反映股市轉折點的兆頭。
他分析說道，半導體供應鏈短缺和中斷的情況業已改善，在雲端資料儲存和電動車需求推動下，資料中心和汽車用晶片需求展現相對韌性。
莫尼耶認為科技股會在明年好轉，他看好半導體製造商、尚有大量積壓訂單的設備供應商、以及布局電氣化和聯網趨勢的企業。
此外，他認為加密交易所FTX倒閉，可能導致創投基金投入加密幣的資金減少，未來監管也會更嚴，而加密幣也將持續面臨考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言