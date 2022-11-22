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瑞士私人銀行投資長：巴菲特投資台積電預告晶片股看漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
莫尼耶認為，巴菲特大啖台積電股票，可解讀是對美中關係趨穩的「信任投票」。路透
莫尼耶認為，巴菲特大啖台積電股票，可解讀是對美中關係趨穩的「信任投票」。路透

瑞士倫巴第奧迪爾私人銀行（Lombard Odier Private Bank）投資長莫尼耶（Stephane Monier）指出，波克夏公司（Berkshire Hathaway）投資台積電，可解讀是對美中關係趨穩的「信任投票」，波克夏想必也體認到全球經濟依賴台灣半導體供應的現實。

他發布的報告說，晶片股率先全面反彈，所反映的是更廣大的經濟需求，是最早在9個月前提前反映股市轉折點的兆頭。

他分析說道，半導體供應鏈短缺和中斷的情況業已改善，在雲端資料儲存和電動車需求推動下，資料中心和汽車用晶片需求展現相對韌性。

莫尼耶認為科技股會在明年好轉，他看好半導體製造商、尚有大量積壓訂單的設備供應商、以及布局電氣化和聯網趨勢的企業。

此外，他認為加密交易所FTX倒閉，可能導致創投基金投入加密幣的資金減少，未來監管也會更嚴，而加密幣也將持續面臨考驗。

半導體 波克夏

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