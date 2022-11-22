快訊

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

高盛：砸巨資 西方到2030年可能終結依賴大陸EV電池

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據高盛，到2030年，歐美可能終結對中國大陸EV電池的依賴。圖為安徽合肥的一座EV電池廠。路透
根據高盛，到2030年，歐美可能終結對中國大陸EV電池的依賴。圖為安徽合肥的一座EV電池廠。路透

金融時報報導，高盛集團預估，到2030年，美國和歐洲將可因為超過1,600億美元的的新資本支出，減少對中國大陸EV電池的依賴。

EV電池是西方各國擔心他們將過度仰賴中國大陸的核心技術之一，大陸生產全球四分之三的EV電池，主導其材料和部件的生產。然而，根據金融時報，高盛分析師撰寫報告說，華府和布魯塞爾明顯轉向保護主義，加上有企業願大舉投資，西方可能在七年內擺脫對北京的依賴。

該報告估計，為了擁有自給自足的供應鏈，想與中國大陸競爭的國家必須在電池上投資782億美元，為元件砸下604億美元，開採鋰、鎳和鈷花135億美元，提煉這些金屬，121億美元。

由於美國降低通膨法案（IRA）提供巨額補貼，南韓企業樂金和SK赴美進行大手筆的投資，未來三到五年間，毋須中國大陸，西方國家也能滿足市場對成品電池的需求。

樂金化學周二已宣布，計劃投資逾30億美元在美國田納西州蓋電池廠，預計2025年下半年量產，到2027年，正極材料年產能可達120,000噸，足可驅動大約120萬輛EV。 該公司補充表示，將在原材料供應鏈尋求與礦場和回收業者合作，更好的支援客戶，以滿足IRA的要求。

根據高盛，南韓電池製造商在美國的市占率將在三年內飆升到大約55%，高於2021年的11%。

但高盛分析師指出，「美國企業近斯公告隱含的單位資本支出比中國大陸高出78%，而最近的勞工短缺和薪資通膨，也讓在美生產電池的成本變得更高」。

電動車諮詢業者New Electric Parners合夥人Ross Gregory認為，高盛估計的成本太低，對時程太樂觀，對電池回收的預期不切實際。他說，中國大陸電動車基礎設施在此期間的成長，會大到超過歐美。

美國 通膨

延伸閱讀

「中國鵬」爭議延燒 鄭運鵬再被爆解放軍帶路賺人民幣

影／大陸台商捐100萬人民幣 助台東花蓮震災戶重建

電動車族群 錢景閃亮

成大材料系發表可充放電固態鐵電池 這技術全世界第一

相關新聞

高盛：砸巨資 西方到2030年可能終結依賴大陸EV電池

金融時報報導，高盛集團預估，到2030年，美國和歐洲將可因為超過1,600億美元的的新資本支出，減少對中國大陸EV電池的...

越南股市今年崩跌36%全球最慘 八九成散戶都賠錢

越南股市今年來重挫36%，是全球跌勢最慘烈的股市，也考驗越南股民的投資決心。

上周才吸引創紀錄資金 這檔台灣ETF被大陸疫情澆了冷水

追蹤台股表現的最大指數股票型基金上周才吸引歷來最大金額的投資，本周一開始卻又因為中國大陸傳出首例新冠肺炎死亡病例，而澆熄...

比特幣又跌破1.6萬美元 加密經紀商Genesis傳警告破產

加密交易所FTX倒閉持續掀起一波波危機，比特幣21日再度跌破1.6萬美元大關。此時加密幣經紀商Genesis正警告投資人...

經濟前景不明壓抑IT支出意願 Dell預告本季營收遜預期

戴爾科技集團（Dell Technologies）預測本季營收不如分析師所料，理由是經濟不確定性已開始波及資訊科技客戶。

英特爾代工業務主將泰克走人！分析師：未來幾年很艱難

半導體大廠英特爾公司重啟代工業務的主將泰克（Randhir Thakur）將離開這家晶片製造商。分析師表示，該公司未來幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。