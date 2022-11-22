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英特爾代工業務主將泰克走人！分析師：未來幾年很艱難

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾公司重啟代工業務的主將Randhir Thakur將離開這家晶片製造商。路透
英特爾公司重啟代工業務的主將Randhir Thakur將離開這家晶片製造商。路透

半導體大廠英特爾公司重啟代工業務的主將泰克（Randhir Thakur）將離開這家晶片製造商。分析師表示，該公司未來幾年會「異常艱難」，股價雖跌卻還不到買點。

英特爾發出電郵聲明說，泰克「已決定離開他的職位，追求公司外部的機會。他會待到2023年第1季結束，以確保順利交接給新主管」。

外界曾經一度揣測，如果泰克能帶領英特爾代工業務突圍成功，將成為英特爾下屆執行長人選。他的離職標誌英特爾執行長基辛格的整頓計畫進行改組。

在失去晶片業龍頭地位後，英特爾力拚擴張，重返晶圓代工市場。該公司的努力包括在美國和歐洲興建新廠，希望至少能搶到蘋果和高通的部分業務。

泰克將待到英特爾完成收䐟以色列晶片代工業者Tower Semiconductor為止。英特爾為此一交易支付了54億美元。

另外，巴隆周刊報導，根據Cowen的半導體分析師Matthew Ramsay，英特爾的股價今年來雖然累計下跌超過40%，但現在還不吸引人的買進機會。Ramsay給予這支股票「符合市場表現」（Market Perform）的評等，目標價是31美元。英特爾周一收黑，下跌3.11%到28.94美元。

他說：「總的來說，我們對英特爾的股票持平衡看法。近期會是困難的，雄心勃勃的轉型計劃能否成功還未成定局。在我們看來，對該公司來說，經過難熬的2022， 2023/24可能又特別艱難。」

在一連串令人失望的財報之後，這家晶片巨擘的股價今年來下跌超過45%，跌幅遠大於iShares Semiconductor ETF的下跌32%。

Ramsay引述英特爾未來兩年可能流失資料中心市場的占有率給超微（AMD），因超微晶片表現較優。該公司7月在法說會上承認，預料資料中心伺服器晶片業務未來兩年的成長可能放緩。但他認為，英特爾市值低，股價淨值比1.2， 所以股價進一步下跌的風險不大。

半導體 標誌 美國

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