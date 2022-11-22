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美元指數勁揚收復失地 受避險和大陸防疫收緊疑慮帶動
美元周一全面上漲，收復最近失地，中國大陸重啟新冠防控措施，加劇對全球經濟前景的疑慮，交易商迴避風險較高貨幣。
中國首都北京周一警告說，正面臨著新冠疫情爆發以來的最嚴峻考驗，隨著北京和全國的感染病例上升，北京市關閉了一些疫情重災區的企業和學校，進出該市的限制也收緊。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.9%至107.835。美元兌日圓勁升1.2%，至142.085日圓，創下9月6日以來最大單日漲幅。歐元兌美元貶值0.9%，至1.0235美元。
Monex美國公司負責交易的副總裁John Doyle說：「今天所有的目光都聚焦在中國大陸及其新冠清零政策上。交易員擔心中國可能會擴大防疫限制，這可能會使經濟增長放緩，並可能推高通膨。」
美元從舊金山聯邦準備銀行總裁戴利的談話獲得進一步支撐，戴利周一表示，如果通膨沒有降溫，聯準會（Fed）可能會將隔夜指標利率目標提高到5%以上，儘管這不是預期的貨幣政策結果。
投資人將詳加檢驗周三發布的Fed 11月會議紀錄，尋找關於利率前景的任何暗示。
英鎊兌美元貶值0.5%至1.18225美元，有關移民問題的英國脫歐討論重啟。且殼牌公司因英國政府徵收暴利稅而評估在英投資。
被視為風險偏好流動性代表的澳幣兌美元重貶1.1%，至逾一周低點0.66美元。
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