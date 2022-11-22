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國際油價微跌 沙國否認討論增產 金銅隨美元走強而走弱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格盤中盤中波動劇烈但收盤變動不大，華爾街日報報導沙烏地阿拉伯正討論在12月的OPEC+會議上增產，但隨後遭到沙烏地否認。中國大陸疫情加重令市場感到憂心，推動美元走升，給黃金和銅價帶來壓力。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小幅走低

布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）收盤變動不大，盤中在5美元的區間內波動。華爾街日報報導OPEC+考慮每天增產50萬桶原油後，布蘭特原油的即期價差短暫下跌。不過沙烏地阿拉伯隨後否認，並表示「目前OPEC+每天減產200萬桶的協議持續到2023年底」。阿拉伯聯合大公國也表示沒有討論修改上一次的產量協議。

1月交割布蘭特原油期貨下跌17美分，結算價報每桶87.45美元；12月交割的WTI原油期貨下跌35美分，結算價報每桶79.73美元，交投更為活躍的1月合約下跌7美分，結算價報每桶80.04美元。

儘管從盤中低點回升，但油價仍然有所下跌，因為中國報告六個月來首次出現新冠死亡病例，有些城市也收緊疫情防控措施。

高盛集團將2022年第4季布蘭特原油價格預測下調每桶10美元至100美元，也考量隨著新冠病例增加，中國大陸可能進一步實施封控。

黃金和銅價下跌

黃金價格跌至一周多以來最低點，投資人擔心中國大陸會改變放鬆封控的做法，帶動美元走強。北京六個月以來首次出現死亡病例，引發投資人擔心中國政府可能恢復嚴厲的疫情防控措施，而這將不利於銅價。

截至紐約時間下午4:06，現貨黃金下跌0.7%，至每英兩1,739.10美元；現貨白銀和鈀金下跌，白金上漲。

倫敦金屬交易所3個月銅期貨下跌2.4%，收於每噸7,880.50美元；LME所有其他主要金屬均走低。

油價 華爾街日報 疫情

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