Fed「鷹后」梅斯特 支持12月開始放慢升息步伐

美國聯準會的兩位官員周一強化了市場對央行將在下月放慢升息步伐的預期，儘管兩人都強調必須繼續收緊貨幣政策。

有「鷹后」之稱的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，聯準會可從下月開始放慢升息步伐，微調政策行動，以便在推動高通膨回檔的同時保持經濟蓬勃發展。

梅斯特接受CNBC採訪時說：「我認為我們可以在下次會議上將升息步伐從75個基點下調，我對此沒有意見。」她並表示，利率剛進入限制性區域，對經濟造成壓力，貨幣政策會有新的「節奏」。

但梅斯特指出：「我們還未接近快停下來的時候，還有更多工作要做，因為我們必須看到通膨真正走上持續下降重返2%的道路。如果看不到這一點，那麼我們將不得不確保政策對未來出爐的訊息做出反應，因此，我今天不能告訴你們，未來的路徑會是什麼樣的。」

舊金山聯準銀行總裁戴利則表示，在進一步提高利率以遏制通膨的過程裡，官員需注意貨幣政策對經濟的傳導滯後性。

她告訴加州橙縣商業委員會：「在我們把政策調整到具足夠限制性、降低通膨和恢復物價穩定的過程裡，必須謹慎。調整得太少會導致通膨過高，調整太多可能導致不必要的痛苦下行。」

戴利說，聯準會持續縮減資產負債表的規模，以及聯準會官員就未來政策路徑提供的前瞻指引，也有緊縮機制的作用，並反映在金融環境，「雖然聯邦資金利率在3.75%到4%之間，但金融市場的表現就像是在6%一樣」。

她表示，「要注意聯邦資金利率與金融市場收緊程度之間的差距很重要。忽視它會增加過度緊縮的可能性」。

戴利目前沒有聯邦公開市場委員會的投票權，該委員會下月開會時幾乎肯定會升息，問題是升息幅度有多大。