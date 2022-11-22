美股下跌、大陸嚴加防疫封控疑慮又起 Fed無轉向跡象

美國股市主要指數周一收盤下跌，聯準會（Fed）官員最近的表態大致秉持堅決對抗通膨的立場，中國大陸公布幾起死亡病例，也讓投資人擔心北京可能嚴加採取封控措施。

道瓊工業指數下跌45.41點，跌幅0.1%，至33,700.28點；標普500指數下跌15.4點，跌幅0.4%，至3,949.94點，受對利率敏感的科技股拖累；那斯達克綜合指數下跌121.55點，跌幅1.1%，至11,024.51點。費城半導體指數下跌1.8%。

因召修和大陸防疫之憂承壓的特斯拉加速走低，收盤下跌6.8%，報167.87美元，創下2020年11月來谷底。此外，投資人也關注馬斯克處理推特的消息，有報導說，馬斯克正著手裁減推特業務人員。

舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利表示，在進一步提高利率以遏制通膨的過程中，官員們需要注意貨幣政策在經濟中傳導的滯後性。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特則說她對放慢升息步調持開放態度。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周末則表示，他贊成放慢升息步調，且未來升息幅度不超過1個百分點。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯則重申需要進一步升息來遏制通膨，並表示她對利率頂點的預期不受近期經濟報告的影響。

「這不應被視為轉向或任何什麼新東西，」 Richard Bernstein Advisors固定收益主管Michael Contopoulos談及戴利的談話時說，「真正的關鍵是Fed何時開始降息和/或停止量化緊縮。這些現在都還看不到」。

交易員普遍押注Fed 本月會議將升息50個基點，預計利率將在6月觸頂。

在債券市場，基準美國10年期公債殖利率從上周五的3.817%上升到3.825%。

此外，北京疫情持續爆發並公布中國大陸近六個月來首個與新冠相關的死亡病例，外界由此擔心當局會恢復對學校、餐館和商店的嚴格防疫限制。

北京周一表示，由於感染率上升，北京市將關閉一些疫情重災區的企業和學校，並收緊進出京規定。

永利渡假村（Wynn Resorts）、拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands )LVS.N 、MGM Resorts Internationa和Melco Resorts & Entertainment等在大陸有業務的美國賭場營運商至少下跌2%。

周一交投清淡，周四感恩節假期前，成交量可能會進一步減少，使市場更容易出現波動。蘋果（Apple）下跌2.2%，Alphabet下跌1.9%。

標普500能源股指數大跌近3%，觸及四周來最低，有報導說，沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國組織(OPEC)產油國正在討論增產事宜，油價應聲大跌逾5%。不過，在沙特否認有關報導後，該能源指數收復失地。

迪士尼大漲6.3%，因艾格（Bob Iger）重掌執行長。Carvana 大跌13%。這家二手車經銷商曾是疫情贏家 ，但現在急於保存現金，因為曾經豐富的融資選擇枯竭並且業務惡化。 Coinbase Global 大跌8.9%，因為加密貨幣市場在交易所FTX倒閉后繼續掙扎，同時比特幣的美元價值跌破16,000美元。