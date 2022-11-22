3nm將導入美國？ 台積電：目前尚無進一步消息
集微網消息，台積電創始人張忠謀表示將不排斥把一部分先進產能移到美國生產，也有可能將3nm轉移至中國台灣以外地區，例如美國。張忠謀指出，現在有一個計劃，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，「3nm是phase 2（第二階段），5nm是phase 1（第一階段）。」
對此，據台媒《钜亨網》報導，台積電回應稱，目前尚無進一步消息。
據了解，台積電美國亞利桑那州晶圓廠將於12月初擧行「首部機器移機」典禮，台積電表示，12月計劃邀請包含客戶、供應商、學術界和政府代表在內嘉賓，一同慶祝首批機器設備到廠的重要裡程碑。
台積電指出，隨著機器設備到廠，意味廠房已部分完工，接下來將為遷入第一批用於半導體製造的尖端設備做好準備；亞利桑那州5納米廠約於18個月前動工，建設進度如預期，將於2024年開始量產，月產能2萬片。
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