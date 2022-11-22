張忠謀：祝賀習近平是我自己的主意

亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會上周末在泰國曼谷落幕，台灣總統府11月21日上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，本次代表台灣出席的台積電創辦人張忠謀在記者會上表示，與中國國家主席習近平在APEC期間的互動是他自己的主意。

在記者會上，媒體提及關於APEC期間跟習近平的互動，包括事前有沒有和總統府或國安單位演練過、恭賀二十大成功，總統或總統府是否知情等問題。張忠謀表示，跟習近平的互動都是他個人的意見，沒有事先和總統府討論。

張忠謀稱，總統府僅提醒「假如有機會，不必避免見面、打招呼」。至於祝賀習近平二十大連任成功及分享個人健康情形，「都是我自己的主意」。一同與會的國安會副秘書長徐斯儉則稱：「關於這件事情，總統對於張領袖代表與習近平的互動，表示尊重。 」

在休息室曾愉快交流

APEC會議上周六落幕後，張忠謀在曼谷召開記者會。在回答記者關於是否與習近平有交流機會的提問時，他表示18日峰會首日上午，習近平走進休息室時，兩人曾互相問好。

張忠謀說：「我恭喜了他二十大的成功。他跟我講，他記得我們四年以前曾經在巴紐見面。」他還提到：「我跟他講，我去年有過一次髖關節手術，他跟我說你現在看起來氣色很好，有這樣的互動。都是很愉快很客氣的互動。」

蔡英文致謝未提及張習互動

台灣總統蔡英文今天在社群媒體上向張忠謀致謝，她指出，張忠謀在APEC期間與美國副總統哈裡斯、美國國務卿布林肯以及加拿大總理特魯多等國家領導人及高階官員互動晤談，「在這個重要國際場合為台灣發聲，也圓滿完成任務」。不過她並未在文中提到張忠謀與習近平的互動。

美國將設3奈米廠

雖然張忠謀2018年已從台積電退休，但仍在台灣芯片產業中具有舉足輕重的地位。台積電位於美國亞利桑那州工廠的上機典禮將於12月6日舉行，屆時預計張忠謀會和夫人張淑芬一同出席。另外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也將參加典禮。張忠謀透露，台積電還邀請了美國總統拜登，但不確定他是否會出席。

在今天的記者會上，當被問到最先進的3奈米廠未來是否也會在美國設廠時，張忠謀回答：「之後，是5奈米之後」。張忠謀對媒體表示，在美國的生產芯片的成本確實比在台灣高，而且至少高50%，但並不排斥把一部分產能移到美國去。

（綜合報導）

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