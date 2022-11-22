英國監管機搆 調查博通收購VMware案
英國競爭監管機搆於當地時間周一表示，正在調查美國晶片製造商博通以610億美元收購雲計算公司VMware的交易是否會大幅削弱競爭。
據路透社報導，博通與VMware的交易於5月宣佈，標志著博通試圖將業務多元化，進入企業軟件領域，CEO陳福陽（Hock Tan）此前表示，收購案涵蓋三大主題，分別是多雲（Multi-Cloud）、雲端原生軟件開發以及定價，未來VMware的加入將能提供一套軟硬件解決方案，滿足企業雲端需求。
另外，博通還在尋求歐盟的反壟斷批準。博通表示這起交易不會帶來任何競爭問題，我們對此有信心，並期待和歐盟委員會在整個過程中合作。該公司預計此次合作將在2023財年完成。
據悉，英國競爭與市場管理局將在12月6日前征求相關各方的意見，以幫助其評估是否正式對博通與VMware的交易展開調查。
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