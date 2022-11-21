印尼明年工資漲幅不到工會要求一半 兼顧民怨和通膨
印尼政府將把明年的基本工資漲幅上限訂在10%，遠高於法律規定的幅度，但距離工會要求的25%增幅相差甚遠，當局顯然尋求採取微妙的平衡舉措，試圖在不驚動通膨加速上揚的情況下，平息廣大勞工對生活成本高漲的不滿。
印尼民眾正在全國發動抗議，食物、燃料及住房成本高漲正打擊總統佐科威的聲望，畢竟他的支持來自勞工階層。
然而，大幅調漲工資可能助長通膨預期升更高；印尼央行總裁瓦吉耶稱通膨預期已經太高。印尼央行正以前所未見的步伐調高基準利率，設法壓抑通膨，以免通膨削弱內需。
野村控股首席亞洲經濟學家Euben Paracuelles表示，工資成本高漲將引發漣漪效應，企業可能把成本轉嫁消費者。他也說，企業努力應付高漲的生產者物價，導致吸收成本的空間縮小。
在全球其他地方面臨政治動盪和成長放緩時，這個東南亞最大經濟體的情況相對穩定。不過，佐科威政府9月將燃料價格調漲30%，推升通膨逼近七年高點，引發民眾上街抗議，如今又準備調高基本工資，印尼顯然正面臨嚴峻的考驗。
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