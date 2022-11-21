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澳洲被中國制裁 經濟不振覓出路

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導

中國的貿易制裁讓澳洲經濟無法翻身？中國作為澳洲最大的貿易夥伴，自從對澳洲實施貿易制裁後，澳洲經濟受到前所未有的衝擊，包括教育業、旅遊業及釀酒產業都陷入谷底。這次事件也讓澳洲意識到出口過度依賴的嚴重性，進一步尋求轉機。

關係惡化

中國是澳洲重要的貿易夥伴，包括旅遊、釀酒、煤炭業甚至留學生的入學一直都是澳洲的經濟來源所賴，且中國占比都是第一名。但近期兩國之間的關係惡化，讓澳洲不得不尋求其他解方，以補足和中國關係惡化導致的經濟衰退

2020年4月疫情爆發之初，澳洲響應美國呼籲調查新冠病毒的源頭後，被中國官方認定該舉動「帶有針對性」而單方面實施貿易制裁。藉「澳洲對亞裔的歧視行為趨轉嚴重」，呼籲民眾切勿前往澳洲旅遊、留學、甚至進一步打擊中國人民對澳洲進口商品的慾望。

各方面貿易制裁

Bloomberg》報導，消息一出，就讓在澳洲的中國留學生和疫情前相比少了近70%。又因為中國留學生占澳洲外國學生的比例最高，造成的影響遠比想像中大。

而旅遊業的衝擊更大。和疫情前相比，中國前往澳洲旅遊的人數少了超過90%，所幸印度的觀光人數填補空缺，包括最近五年，在澳洲的印度僑民成長了超過40%，大幅增加印度人民去澳洲拜訪家人、旅遊的機會等，都提供澳洲一個面對中國問題的解決方案。

即使如此，中國仍然是澳洲最大的貿易夥伴，顯現澳洲在疫情、貿易制裁前對中國的依賴甚高。

澳洲正尋求解方

就酒類而言，中國在去年宣布將對澳洲酒類課200%的關稅，高關稅的壓力下讓澳洲意識到對中國高依賴性的危險。即使目前還沒有任何國家可以取代中國的地位，但新加坡、韓國、北美以及印度的占比都有逐漸增加，讓澳洲有機會不必再看中國的臉色行事。

舉例來說，英國已經超越中國成為澳洲高檔酒類的最大出口國，顯示中國雖然在對澳洲施行貿易制裁後仍是澳洲的最大貿易夥伴，但已不是無可取代的地位。

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澳洲 經濟衰退 疫情

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