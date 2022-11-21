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在科技大咖紛紛裁員之際 這家公司仍在招兵買馬

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
TikTok不同於美國科技巨頭，仍在招聘人才。美聯社
TikTok不同於美國科技巨頭，仍在招聘人才。美聯社

全球大型科技公司紛紛裁員，但TikTok正逆勢而行，這家中國大陸社群媒體平台正推動為期三年的招聘行動，先前已承諾在美國等地增聘約3,000名工程師。

熟悉TikTok計畫的人士表示，TikTok設在新加坡的主要業務中心也在招人。此外，TikTok的母公司、也就是總部位於北京的字節跳動，正在中國大陸招募人員為其TikTok平台工作。

TikTok執行長周受資上周說，在一些競爭對手大幅裁員的情況下，TikTok仍在招聘，但步伐謹慎。他說：「我們在招聘上向來較為謹慎，我們仍在徵人，但步調已針對面臨的全球挑戰進行調整」。

成立僅五年的TikTok，成長軌跡不同於較早成立、且現正大規模裁員的Meta、亞馬遜、推特等美國科技巨頭。

知情人士表示，目前TikTok仍在徵人，以改善其應用程式（App）的功能，及其演算法和背後的架構。該公司也對商業化團隊徵才，以釐清如何透過App牟利，其電商團隊也在招募人手。此外，TikTok也計劃在美國和都柏林增聘監控不良內容的約聘人員。

TikTok 美國 團隊

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