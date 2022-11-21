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美元升勢已過頂峰 後市仍將震盪

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美元。(路透)
美元。(路透)

11月以來美元對6種主要貨幣匯率指數下跌逾4%，外匯專家普遍認為美元升勢已經越過頂峰，主因美國通膨壓力明顯減緩，且住宅市場與製造數據疲軟，顯示整體經濟正面臨逆風，使市場普遍猜測聯準會（Fed）即將放慢升息速度。

歐元／美元匯率9月時曾一度貶到0.96，但現在已經回升到約1.04；英鎊／美元10月時曾創歷史低點，現在也恢復動能；美元／日圓一度升到1.51以上，現在回貶到1.40附近。不過美元指數仍比今年初時勁升11%。

美元回貶主因9月及10月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）年升幅都縮小。麥格理集團匯市專家韋茲曼表示，「種種跡象顯示美國通膨正在下降，且預示明年第1季美國經濟成長將減弱」。

滙豐銀行外匯團隊指出，「我們預料2023年美元升勢將會逆轉，主因Fed升息周期將告結束。美元匯率已經越過峰頂」。商品期貨交易委員會的數據顯示，近周來匯市美元多單部位已經降到一年來低點。

不過儘管美元升勢可望反轉，但近日一些Fed決策官員的「鷹派」發言，使市場賭Fed將減緩升息速度的氛圍有所冷卻。

美國銀行（BofA）G10外匯專家表示，基於Fed官員迄今的發言仍明確顯示升息還未完成，因此美元回貶看來有些反應過度。儘管美元可能不會超越9月時所創的20年高點，但美國通膨仍高；即便通膨已經觸頂，但仍然相當黏著，而且不會一路下降。一旦單月通膨衝高，匯市又可能變盤。

目前利率期貨市場數據顯示，投資人預期利率將於明年5月觸頂，達到5%。但聖路易區聯邦準備銀行總裁「鷹王」博拉德表示，他認為利率至少必須升到5%。

通膨 美國 Fed

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