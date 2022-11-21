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能源危機籠罩下 歐洲聖誕氣氛淡

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

受到俄烏戰爭導致能源危機影響，今年歐洲的聖誕市集點燈與溜冰場盛況已不復以往。許多政府也呼籲民眾減少聖誕點燈節省電費，加上全球暖化，北半球目前溫度仍偏高，民眾也開始接受聖誕節不再是白雪靄靄的景象。

溜冰場改以滑輪取代

據《衛報》報導，有別於以往在聖誕節前後都會出現溜冰場，今年法國土爾改以滑輪溜冰場取代。當地副市長馬丁表示，「好幾年來，此時的溫度都來到攝氏10~15度，興建戶外溜冰場似乎有點怪怪的，加上由於全球暖化，法國各地城鎮已經接受聖誕節不再是白雪一片的景象。」

歐洲縮短點燈時間

法國東部的米盧斯則開始節省聖誕節點燈，避免冬季停電。當地聖誕樹通常每天早上10點點燈，現在已改為下午5點開始點燈，據估計，將可省下35%電力。其他包括雷根斯堡、慕尼黑與班貝格等德國城市，往年聖誕市集都會吸引大量觀光客到訪，但今年也同樣決定縮短點燈時間，杜塞道夫的聖誕點燈時間從過去15小時縮短剩5個小時。

據《歐洲新聞台》報導，由於俄羅斯目前仍緊縮天然氣供應，對此，德國環保非政府組織「德國環境援助」呼籲民眾關掉聖誕燈節省電力。該組織代表雷施表示，「我們不是呼籲當局取消聖誕市集，只是營造佳節氛圍並不代表就要想像過去一樣點大量的燈。例如在瑞士，許多百貨公司今年也已取消聖誕節點燈活動。」

可望節省電費

雷施指出，去年一般德國家庭為了聖誕節點燈會多消耗6%的電力，加總電量約相當於一處40萬居民鄉鎮的年用電量。

西班牙亞利坎提市長稍早也呼籲各鄉鎮今年應減少2成聖誕節點燈儀式，至於葡萄牙政府則表示，聖誕點燈活動從12月6日至隔年1月6日舉行並且在晚上6點及午夜開燈即可。

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聖誕節 德國 法國

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