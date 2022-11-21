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印度帶頭衝！ 亞洲電玩人口邁向十億

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

亞洲電玩市場將繼續蓬勃發展。研調機構公布的報告指出，全球經濟不確定仍高，但包括台灣、日本印度在內等亞洲市場電玩人口，未來5年內將一舉突破10億人，其中又以印度成長2成最多。另外，中國則因為經濟與政策因素，電玩市場人數將首度出現下滑。

印度電玩人口第二名

據《VentureBeat》報導，Niko Partners指出，2026年，亞洲10個市場電玩人口將突破10億人，其中印度增幅高達21%最多。亞洲的PC與手遊市場成長可觀，2022年市場規模為359億美元，2026年將來到414億美元。

這次調查對象包含印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、台灣、日本、南韓與印度。若以營收來看，印度、泰國與菲律賓成長速度最快，至於日本與南韓則是最成熟市場，佔整體營收77%。

目前印度是全球第二大電玩人口國家，人數約3.96億人，佔亞洲整體電玩人數50.2%。重回2022年東南亞運動會得獎比賽的電競，可望在亞洲競技殿堂上成為正式比賽，加上5G在許多市場已經推出，例如新加坡、南韓、日本與台灣，都使得5G覆蓋率大幅提升。

亞洲玩家重品質

研究人員麗莎指出，「面對全球宏觀經濟環境造成經濟成長放緩、高通膨、消費者支出減少甚至可能出現蕭條，預計今年遊戲玩家支出將會下降。即便如此，我們仍看好亞洲遊戲市場前景，因為當地玩家偏好高品質的遊戲，而且現場電子競技比賽的參賽者和觀眾已回籠。」

中國電玩受政策控制

據《TheGamer》報導，該機構也指出，今年受到經濟環境與政府規定影響，中國大陸電玩市場20年來將首度出現下滑，來到454.4億美元，降幅2.5％。原因包括中國經濟成長放緩與政府限制，其中新政策規定18歲以下玩家每週遊戲時間限縮為3小時衝擊最大，也讓使用電玩人數減少。

分析師丹尼爾表示，「2022年中國玩家預估僅為7億多人，換言之，少了3,900萬名玩家，原因是去年9月推出新的青少年玩家規定有關。」不過，該機構也看好中國電玩市場長期發展，2026年營收將增加至530億美元，人數更可望高達7.54億人。

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