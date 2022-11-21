SIA：美國半導體仍將通過創新實現領軍地位

歐新社

集微網消息，美國半導體業協會（SIA）就美國半導體行業發展前景發佈了一篇報告。報告中稱，從為數據中心供電到控製火星探測器，相比前幾年，現在世界對半導體的需求增多。與過去一樣，滿足這些需求並使整個美國經濟處於技術領先地位，將需要新的創新，並通過對半導體研究和開發（R&D）的投資來實現。為了獲得商業發展，創新必須經歷五個研發階段，然後才能擴大到批量生產。每個階段都越來越具有挑戰性：1-2個創新要達到批量生產，需要大量的初始投注組合。

研發是支持美國技術領先地位的創新良性循環的重要部分。創新提供了卓越的技術和產品，當用於商業生產時，提供了對未來研發進行大規模投資所需的資金。為了開發這些創新，美國半導體行業僅在2021年就投資了500億美元用於研發。隨著2022年《晶片和科學法案》的通過，聯邦政府準備對半導體研發進行有史以來最大規模的投資。國家半導體研發戰略應將這一投資瞄準美國研發生態系統的關鍵差距，以振興創新賽道，使研發與商業優先事項保持一致，加強美國的技術競爭力。

雖然美國擁有創新所需的世界級國家實驗室、大學和公司，但其半導體研發生態系統在引導投資、資源配置、促進合作和將創新推向市場方面面臨挑戰（如實驗室到工廠的差距）。如果不加以解決，這些挑戰將限制該生態系統的有效性。同時，其他地區正在採取措施緩解這些挑戰，並通過歐盟的《晶片法案》和南韓的《K-半導體帶倡議》來提高其自身研發生態系統的有效性。

2022年《晶片和科學法案》的資金將通過建立兩大實體，即國家半導體技術中心（NSTC）和國家先進封裝製造計劃（NAPMP），擴大美國現有半導體研發機構的範圍和影響。

NSTC和NAPMP為美國的研發生態系統提供了重要的框架、重點和資金，確保技術創新，為保持美國半導體的長期領先地位鋪平道路。NSTC和NAPMP補充了旨在提高國內半導體產能的強有力的《晶片法案》條款。

NSTC和NAPMP應該彼此密切配合，並認真聆聽業界的聲音，以便高效地促進美國的技術競爭力，並鼓勵商業買入。通過與行業領袖的廣泛磋商，NSTC和NAPMP應在整個半導體行業廣泛合作，並通過在五個關鍵領域的投資來加強美國研發生態系統的能力。

NSTC和NAPMP的五個關鍵投資領域

1、轉變和擴大路逕研究的規模

NSTC和NAPMP應有助於縮小早期研發和規模生產之間的差距。兩者都應加強研發生態系統的能力，以進行研發和商業化技術，這些技術離生產還有5至15年的時間，而這些技術的區域領導地位還沒有確定。NSTC和NAPMP可以成為協調研發工作的中心，包括工業界和其他機構，允許工業界參與它感興趣的項目，並使各機構能夠將自己的資金集中用於各自的任務。

2&3、研究基礎設施和發展基礎設施

NSTC和NAPMP應在擴大、升級和提供機構的技術開發能力方面發揮積極作用，只要這些能力與研發重點相一致。這兩項舉措既不能平均分配資金，也不能將投資集中在單一技術或地點。相反，兩者都必須根據技術需求，平衡高度分佈網絡的好處和規模的好處。特別是，NSTC和NAPMP必須盡可能地利用現有的基礎設施，以充分利用法案的資金，並通過受益於現有的資源來實現更快的學習，這對試驗和原型設計尤其重要，以加速和擴大商業化努力。NSTC和NAPMP將為研究工作提供的主要支持，是為有前途的技術建立通過原型設計和擴大規模的過渡路逕。

4、協作開發

NSTC和NAPMP應支持全棧式創新，召集各公司解決複雜的技術問題，這些問題得益於整個計算棧的合作，並加速技術、工具和方法的發展。例如，創建下一代數據中心需要匯集先進材料、新計算架構、包裝、軟件等方面的專業知識。特別是，在製定異質集成、晶粒和其他安全技術組件的集成標準時，NAPMP可以召集技術專家為電氣和電子工程師協會（IEEE）和聯合電子器件工程委員會（JEDEC）等組織提供資金投入。

5、勞動力

NSTC和NAPMP應該加速一系列的計劃，擴大美國半導體研發賽道和勞動力的規模和技能，以捍衛和加強美國的研發生態系統和它所支撐的經濟競爭力。如果沒有這些努力，高技能的研發人員，那些在半導體設計、製造和價值鏈上的其他活動的供應不足有可能限製創新的步伐。

半導體研發是將創新理念轉化為技術進步和能力的過程，以創造更多、更先進的半導體。

半導體或者晶片，遍佈現代世界的運作之中，而且越來越關鍵。從為分析有史以來容量最多的數據中心提供動力，到在具有挑戰性的環境中控製火星探測器，今天，世界對半導體的要求比幾年前更高。要滿足這些要求並使整個美國經濟中依賴半導體的公司進行創新，就需要對半導體研究和開發（R&D）進行持續投資。

自半導體行業成立以來，研發一直是其成功的一個關鍵因素。雖然SIA以前的報告集中在半導體設計或半導體製造過程中的活動，但本報告將討論半導體研發的作用及其對技術競爭力的重要性。

一般來說，一項創新必須經過五個研發階段才能具有商業價值。這些階段的次重點不同，包括組合中潛在創新的數量、生態系統合作的水平、投資需求和技術挑戰。

當一個潛在的創新想法落實到規模生產，生態系統中各組織的合作水平會發生變化。擴大知識基礎前所進行的研究被認為是「競爭前」。基礎研究通常涉及公司、政府和研發生態系統中其他組織之間的合作，供應鏈或競爭相關考慮很少。當一項潛在的創新可能用於批量生產時，供應鏈和競爭相關的考慮就會增加，研發更多是在組織內部而不是組織之間進行的。

並非所有的潛在創新都能達到批量生產。一個包含許多潛在創新的組合，需要少數創新才能達到批量生產。總體投資成本和技術挑戰出現在各個階段，即使剩餘的可行的潛在創新的數量減少。鋻於投資需求、技術挑戰和生態系統基礎設施的限製，許多潛在的創新往往無法穿越原型設計和試點的「死亡之谷」。即使它們取得了進展，與規模有關的成本和人才限製也是令人生畏的—財務風險可能會大上幾個數量級。

圖表二。集微網提供

半導體研發很重要，是支持美國技術領先力的創新良性循環的一部分

成功穿越研發階段的創新能力至關重要。當創新被納入批量生產時，會產生卓越的技術和產品，這些技術和產品反過來又會提高美國的市場份額和利潤率，並為未來的研發工作提供大量投資所需的資金。

創新的良性循環是一個機會，不會自動發生。它取決於穿越五個階段的潛在創新的持續賽道。從歷史上看，美國的研發生態系統在這一過程中一直支持創新。

例如，美國軍方在20世紀80年代需要性能超出矽極限的半導體材料。海軍研究侷（ONR）和國防高級研究計劃侷（DARPA）確定並促進了學術界和產業界的合作，以推動化合物半導體材料通過創新階段，並適應工業用途。由此產生的材料，如氮化鎵，如今被用於民用和軍用，是美國工業的優勢領域。現在有許多公司投資於化合物半導體材料，用於從電動汽車到移動網絡和國防的一系列應用。

研發是關鍵的競爭戰場。最重要的半導體創新能在美國商業化，對美國的長期技術領導地位至關重要。缺乏對創新的商業化支持的研發賽道，最終會加速其他競爭國家和地區包括對手的努力。

創新的良性循環提供了一個寶貴的機會，但還不確定它是否能實現。幸運的是，通過下一代半導體技術，未來幾年有機會加強美國的研發生態系統，延長創新的良性循環以及美國的技術領先地位。

圖表三。集微網提供

除了撥款390億美元用於半導體製造激勵措施外，《2022年晶片和科學法案》為半導體研發和技術從實驗室向市場的過渡提供了130億美元的資金。這130億美元是本報告的重點。隨著《晶片和科學法案》的頒佈，國會和政府認識到半導體研發對美國的重要性。

隨著改進計算技術策略的改變，下一代進步將需要在現有和新的維度上進行創新。在現有層面上的投資需求正在上升，如晶體管的比例。與此同時，先進的封裝和異質集成等領域的機會正不斷出現。要創造美國經濟在未來幾年所需要的晶片，需要進行跨學科創新。

美國半導體行業正在不斷增加投資以滿足這些需求，僅在2021年就投資了500億美元用於研發。盡管如此，美國的研發生態系統今天在提供所需的創新方面仍面臨挑戰。美國缺乏且限製了重要的研發手段和基礎設施，而且整個計算堆棧的合作開發機製也很有限。

半導體推動了每一項現代技術的變革性進展。晶片也將成為未來「必勝」技術的基礎，包括人工智能（AI）、量子計算和先進的無線網絡，美國在半導體領域的持續領先地位對我們的未來至關重要。

國家半導體研發戰略的重點是振興創新賽道，並使其與商業優先事項保持一致，這將解決美國研發生態系統中的關鍵差距，並加強美國在未來幾十年的技術競爭力和領先地位。

在美國的研發生態系統中，政府、學術界和私營企業在資助和研發方面發揮著重要的作用，推動了商業所需的創新。

半導體研發生態系統目前由廣泛的機構組成，包括政府機構、學術機構、私營企業和合作夥伴。

在創新的各個階段，所有企業都在促進創新方面發揮著獨特而重要的作用。這些機構包括研發的資助者和執行者。資助研發的機構也可以進行研發，而進行研發的機構可以從一系列資助者那裡獲得資金。

圖表四。集微網提供

政府機構

政府機構（如，國防部、能源部、國家科學基金會、國家標準和技術研究所）是生態系統中研發的關鍵資助者。這些政府機構為那些遙遠、不太確定或經濟困難的研究提供必要的支持，以便公司能夠將其轉化為競爭優勢。

與政府有關的實體（如空軍研究實驗室、國家標準和技術研究所的材料測量實驗室）也進行了研究。此外，政府在建立研發生態系統的基礎設施（如資助大學奈米實驗室）、促進因素（如投資於基礎研究）和政策（如製定設施的許可規則）方面也發揮了重要作用。總之，這些因素促進了私營企業對潛在半導體創新的投資和研發。

學術界

學術界是研發的主要執行者：學術界進行基礎研究，應用研究，並開發原型。學術界在培訓半導體勞動力、擴大知識基礎和傳播研究成果方面發揮了重要作用，這些成果供工業界的老牌公司和初創公司使用。

私營企業

私營企業既是研發的資助者，也是研發的執行者。現在有許多公司資助、製作原型、擴大規模，並將半導體和相關服務商業化。進行半導體研發的公司有幾個主要類型：

集成設備製造商（IDM）是垂直整合的公司，進行設計和製造。這些公司結合了資源和專業知識，以彌補基礎研究和生產之間的差距，但在美國衹有少數這樣的公司（如英特爾、美光、三星和德州儀器）。

無工廠設計公司（如高通、AMD、英偉達和蘋果）專注於半導體設計，是半導體價值鏈中增值率最高的部分，這些公司約佔私營部門研發的55%，並與其他公司合作進行半導體製造。

代工廠滿足IDM和無工廠設計公司的製造需求。代工廠通常只專注於製造別人設計的晶片（例如台積電、三星代工廠、英特爾代工服務和GlobalFoundries）。代工廠投資與製造技術有關的研發，並負責大部分的先進製造業。

半導體設備和材料公司

(例如，Applied Materials、ASML、EMD電子公司、Lam Research、Tokyo Electron)開發生產晶片所需的先進工藝和檢測系統。設備和材料公司投資新工藝技術、材料和製造方法的研發，以實現半導體技術路線圖，並為半導體行業的研發投資做出了巨大的貢獻，與美國的幾家晶片製造商相當。

夥伴關係和其他行業聯合體

此外，公私合作關係（PPPs）包括一系列由私營部門利益相關者經營的組織，由政府資助，包括聯邦資助的研發中心（FFRDCs）和SEMATECH.11PPPs，既是研發的資助者也可以是執行者，公私合作關係包括：

聯邦資助的研究和發展中心（FFRDCs），包括國家實驗室，是由學術機構或私人公司經營的公私合營企業，由聯邦政府資助並進行研究。

由半導體公司及其供應商為各種目的而創建組成的行業聯合體。例如，半導體研究公司(SRC)，是一個由半導體公司和政府機構組成的財團，資助一百多所大學的高科技研究，其項目涵蓋了從人工智能到汽車的一系列應用。

非學術研究組織與美國的研發生態系統合作進行基礎研究。(見附錄：非學術研究組織）。

美國各地的研發組織

上面討論的組織是美國研發生態系統的主要參與者。雖然在矽穀或北德尅薩斯州等地區確實存在集群，但美國半導體研發生態系統的重要利益相關者分佈在全國各地。至少在29個州可以找到專注於研發或試驗的工廠，在生產工廠和有半導體項目的大學中也有研發專家。

美國的研發生態系統面臨挑戰，包括那些與試點和原型設計有關的挑戰，它們阻礙了生態系統的有效性

一個運作良好的研發生態系統通過為研發工作提供方向、資源和協作以支持創新。美國擁有先進的國家實驗室、大學和公司，但其研發生態系統目前在提供所需創新方面面臨挑戰，包括：

方向：

許多不同的政府機構和部門為半導體研發提供公共投資。這些機構和部門有重要的任務，並經常採取措施進行合作，他們的重要需求和目標與私營企業的需求有所不同。因此，可能會出現差距，即足夠的研發投資沒有達到技術領域。例如，在超低功率計算方面，依賴於材料、架構、封裝和軟件的合作創新，以支持美國保持技術競爭力並使其在生產規模上得到採用。

資源配置：

研發所需的重要基礎設施在國內缺乏或數量有限。例如，大學研究人員和初創公司基本上無法突破60奈米以下的製造，這使得美國的半導體硬件初創公司更難在美國疊代和發展自己的想法。

協作：

創新的重要機會存在於諸如共同優化等領域，這些領域需要在計算堆棧的不同層面進行合作。在計算堆棧的任何層面推進研發，往往需要個人和組織的高度專業化能力，而美國的研發生態系統缺乏召集各公司能力的機製來應對這些挑戰。

其他地區正在採取措施緩和這些挑戰，提高其研發生態系統的有效性。

世界各地正在採取措施，加強半導體研發生態系統。其他地區為減輕國內研發生態系統的挑戰而採用了以下的機製類型：

方向：

台灣科技部通過評估整個半導體研發及其對產業需求的覆蓋面來支持產業。

資源配置：

日本政府將投資68億美元用於在岸先進的晶片製造、成熟晶片生產和研發。

合作：

南韓將建立「K-半導體帶」，連接整個計算堆棧的城市區域，以促進合作並支持整個計算堆棧的創新。

雖然美國在半導體研發方面的公共投資數額超過其他地區，但其在政府資金支持方面有些不足。世界各地都在擴大對半導體的投資。2021年以來，日本、新加坡、韓國、歐盟（除西班牙等個別歐盟成員國外）都宣佈了支持國內半導體產能的立法，包括對研發的投資。中國大陸也正在大力投資，使用超過1000億美元來支持其國內的半導體產業。

換句話說，其他地區正在採取措施，加強自己的研發生態系統，縮小與美國創新實力之間的差距。美國最近提出的計劃，如DARPA的電子復興計劃（ERI），說明人們逐漸認識到公共資助半導體研發的重要性。美國不斷對這一領域的現有實體和新企業提供公共投資，減輕美國研發生態系統的挑戰，加快創新步伐，並擴大美國的技術競爭力。

負責現有半導體研發公共投資的實體將繼續在美國研發生態系統中發揮重要作用

2022年，美國的公共部門和私營行業實體將投資600億美元用於半導體研發。私營企業提供約500億美元（約佔89%），公共投資提供約60億美元（約11%）。《晶片和科學法案》為2023財政年度的半導體相關研發計劃提供了55億美元的資金，到用完為止。

許多現有的公共研發資金組織在美國的半導體研發生態系統中發揮著重要而獨特的作用。

作為對這些實體的補充，《晶片法案》建立了重要的新組織，為應對美國研發生態系統的挑戰提供了機會。

認識到總部設在美國的半導體製造和研發的重要性，美國國會在2021年頒佈了《為美國生產半導體創造有益的激勵措施法案》（晶片法案），並作為2022年《晶片和科學法案》的一部分提供資金。該法案構成了幾十年來聯邦支持美國半導體製造的重要努力，並試圖確保美國有能力製造更多晶片，推進晶片製造技術能力的增長。

《晶片和科學法案》在5年內撥款520億美元，用於支持半導體製造、研發和技術轉型，並將資金預先投入到前幾年。其中，390億美元（佔總額的75%）用於為在美國建造、更新或擴大設施和設備提供公共財政援助，其餘的130億美元則用於研發和技術從實驗室向市場的過渡。

《晶片和科學法案》建立了兩個與研發有關的主要創新項目。

國家半導體技術中心（NSTC）。

這是一個公私合營項目，旨在促進美國在半導體領域的領導地位，通過促進先進的研發和原型設計來加強美國的技術競爭力和供應鏈安全，在半導體領域的領先地位。

作為NIST的一部分，NAPMP的建立是為了加強美國研發生態系統的半導體先進測試、裝配和封裝能力。

《晶片法案》確立了高層次的目標，美國商務部在如何構建NSTC和NAPMP方面保留了很大的自主權。為回應其信息要求，美國商務部從200多個利益相關者那裡收到了關於激勵措施、基礎設施和研發需求的詳細反餽，以支持一個強大的國內半導體研發生態系統。

在與SIA成員廣泛討論並聽取他們意見的基礎上，本報告就如何最有效地部署《晶片法案》的研發資金以支持美國的技術競爭力，提供了綜合的、高水平的行業觀點。

聚焦：製造業、美國研究所

美國製造研究所。美國製造研究所倡議最初成立於2014年，旨在提高美國製造業的全球競爭力並促進創新。自成立以來，美國各地已建立了16個研究所，以振興美國製造業，每個研究所都在特定的行業領域。

研究所是美國創新的重要資源，支持創新賽道的初始階段，並在沒有創新的地方建立新的和急需的社區。它們的作用是確定有前途的高影響力技術，管理學術和行業研究實驗室中相應的研發項目，以進一步推動這些技術。在成功完成這些項目後，所創造處理的新技術可以轉移到工業或其他領域的開發設施，以進行測試、試點和擴大生產。

2022年《晶片和科學法案》授權建立了多達3個美國製造研究所，以支持與半導體製造有關的工作，包括提高自動化、先進的裝配和測試以及勞動力技能培訓。對這些研究所的資助包括在《晶片和科學法案》的整體研發資金中。

通過美國製造研究所開發的特定項目將成為該部門創新技術的關鍵賽道，最理想的情況是，能轉移到NSTC或NAPMP進行測試、試驗和推廣。該研究所和其他機構在技術創新過程中的作用在圖4中有所說明。

NSTC和NAPMP應通過對幾個主要領域的投資來促進美國的經濟競爭力

認識到私營企業在美國經濟和技術競爭力中的核心地位，國會授權NSTC作為一個公共-私營夥伴關係，並通過美國商務部設立。NSTC的領導層應尋求包括來自學術界和政府，特別是工業界的聲音，以最有效地促進美國的技術和經濟競爭力。

根據我們與業界領袖的討論，國家科學技術委員會和國家行動計劃應通過在五個關鍵領域的投資來加強美國研發生態系統的能力。

轉變和擴大尋路研究的規模

美國的半導體公司目前與一些現有的、聲譽良好的組織合作，如imec和半導體研究公司（SRC），滿足許多競爭前的研發需求。為了高效地支持美國的技術和經濟競爭力，NSTC和NAPMP應該加強而不是複製這些組織。換句話說，雖然NSTC和NAPMP的基礎設施可以支持早期的研究，但它們的重點應該放在推廣那些已經準備好超越早期階段研究的技術，使其更加成熟。NSTC和NAPMP應該把政府、學術界和工業界的研究中心聚集在一起，評估哪些可以為美國公司帶來具有商業利益的技術，它們可能需要但沒有得到技術過渡和擴展的資金。

這與《2030年半導體十年計劃》中討論的五項高級別挑戰相一致，NSTC和NAPMP應加強美國研發生態系統的能力，以著手準備離投入生產還有5至15年的研發技術並使其商業化。這一未來的技術開發重點很重要：鋻於半導體研發的時間延長，今天的重大技術進步所需的投資在多年前就已完成。NSTC和NAPMP不應複製目前海外或國內設施的能力，而應建立和加強研發生態系統在新興領域的能力，如超越CMOS的材料、先進的封裝、異質集成和掩膜基礎設施，這些領域的區域領導地位尚待確定。

儘管研發資金應包括對核心半導體技術和封裝技術的關注，但這兩個領域的產品在實現突破的時間上可能存在差異。總的來說，核心半導體技術的研發應該強調長期的、潛在的革命性努力，創新將源於材料、工藝流程和工具的改進。這些創新將來自於以下領域：

用於邏輯、存儲器、模擬的先進架構

三維堆曡的器件

單片集成功能

以存儲器為中心的計算

超越互補金屬氧化物半導體（CMOS）計算的先進材料和新模式

二維材料

先進的功能材料

其他模式，如光子或神經形態

高電壓和高功率材料

先進的射頻材料

一般工藝發展

先進的光刻技術

先進光源的開發和EUV的改進

金屬化的改進

設計創新

在更廣泛的應用中提供更好的領域規格的加速器

混合信號設計，整合智能和傳感能力

安全設計

工具的改進

將人工智能融入設計工具，提高設計的抽象性

用於模擬和射頻電路的更高級工具

具有增強的全堆棧優化能力的工具，實現軟硬件的代碼設計

環境的可持續性

加工氣體具有較低的全球升溫潛能值（GWP）。

滿足功能需求的光刻機和其他化學品，具有更好的環境特性，以及極低濃度的檢測和處理技術。

在節約自然資源（能源、水等）的同時，滿足苛刻的操作要求的製造工藝。

環境的可持續性

全球升溫潛能值較低的工藝氣體

光刻技術和化學品可以滿足功能需求，並改善環境狀況，在極低濃度下的檢測和處理技術。

既能滿足苛刻的操作要求，又能節約自然資源（能源、水等）的製造工藝。

另一方面，封裝工作應包括有助於解決短期和中期的行業挑戰的技術。與基本的半導體材料和工藝的進步相比，新的封裝方法的擴展確保速度更快、成本更低。預計在NSTC和NAPMP成立後的5到10年內，甚至更早，封裝方法的突破會對商業部門產生影響，這不是沒有可能的。這些創新將來自於以下領域。

先進的測試和驗証能力

測試設計和數據分析，以減少設計錯誤

測試自動化和AI/ML工具的整合

模擬、射頻和混合信號測試

異質性集成

集成的行業標準的開發

芯粒IP的開發和獲取

新型計算模式（光子、量子等）的集成方法

先進的封裝和高密度的互連（<100微米的IO間距）

面板和晶圓級高帶寬、低延遲、高密度2.5D和3D堆曡和組裝方法

混合鍵合、通矽通道和先進的插接器開發

先進的熱壓縮鍵合，提高器件壽命

熱管理和串擾、噪聲和寄生減少

靈活、受限的外形尺寸封裝

工具的改進

封裝級協同設計工具

更好的電氣、熱、機械建模和設計工具

裝配和校準自動化

通過在不同的投資領域和時限內投資路逕研究，NSTC和NAPMP可以確保核心技術在未來20年持續改進。雖然上面討論的技術領域被歸類為核心半導體或封裝技術的範疇，但在這些領域的研究人員和外部專家之間還需要進行大量的協調和思想交流。

原型設計和試點基礎設施

NSTC和NAPMP不應僅資助或協調現有的研究工作。兩者應在促進獲得原型設計設施或先進的模擬和建模軟件方面發揮積極作用。他們還必須擴大獲得促進技術從實驗室到工廠過渡的能力，如原型設計和試驗，並確保研究人員和初創企業能夠獲得這些能力。通過促進獲得這些能力，NSTC和NAPMP還將擴大潛在創新庫，能夠從基礎研究發展到規模化階段並達到商業用途。

在美國的生態系統中，半導體研發能力在技術上和地理上分佈廣泛。為了很好地管理公共投資，NSTC既不能平均分配資金，也不能將投資集中在單一技術或地點。

在NSTC/NAPMP指導委員會的指導下，NSTC應擴大和提升少數現有機構的獨特能力和基礎設施。

由於與成本和時間等問題，擴大和提升機構的能力是很重要的。改善現有設施（所謂的「棕色領域」發展）比建造全新的設施（「綠色領域」發展）更便宜、更快速。新的半導體研發設施可能需要好幾年才能建成，如果NSTC試圖建立新的設施，這些設施在建設完成時可能已經落後於行業或過時了。

擴建和升級帶來的經濟效益是有說服力的。當NSTC評估哪些機構的研發基礎設施需要加強時，它必須平衡好高度分佈的網絡好處和規模好處。鋻於每個研發相關設施的總成本通常較高，我們的分析表明，NSTC應促進規模化，並優先升級領先大學和研究中心中較少的、更容易獲得的、最先進的設施，實現小額公共投資的影響最大化。然而，這些設施的升級必須著眼於實現成本的最大影響。例如，將幾所大學的200毫米晶圓產能升級到300毫米的晶圓產能，很容易耗盡NSTC的所有資金，但真正提供的新產能卻很少。

在某些情況下，NSTC/NAPMP指導委員會可能會認為，從經濟上講，利用國內現有產能而不是提升較低的研究能力更為穩妥。例如，尋求利用工業標準工藝流程的300毫米晶圓產能的試點基礎設施就可能是這種情況。NSTC提供的重心可以為談判獲得外部產能提供新的可能性。這方面的例子包括協調商業工廠的多項目晶圓運行，或獲得競爭前技術的商業設計工具。

封裝研發基礎設施應包括2.5D和3D堆曡和高密度再分配、光學封裝和測試、扇出、混合粘合設備、先進的內襯工具（矽、玻璃和高密度有機物）以及熱壓粘合的設備。高密度銲接凸點、銅沉積和通孔製造的設備也至關重要。此外，還需要重點關注先進的基材工藝和流程。封裝、組裝和測試（PAT）面臨的一個主要挑戰是國內製造的經濟性。雖然傳統的PAT是勞動密集型的，但在美國，先進的封裝將是更多的技能和自動化密集型的，其經濟性必須反映出這一點，這樣才能獲取競爭力。此外，新的測試能力也十分重要。與NSTC一樣，談判獲得設計工具將是NAPMP的重要的增值項目。

今天，有許多成功的半導體服務機構的模式，NSTC和NAPMP可以尋求指導。其中一個例子是IMEC，它提供了許多對技術發展賽道至關重要的研發和原型製作能力；還有美國製造機構，該機構通過與研究機構合作並建立新的原型設計基礎設施來創建區域創新中心；以及Sandia國家實驗室的微系統和工程科學應用（MESA），該機構向政府和學術研究人員提供小批量商業製造服務和額外的設計、製造、封裝和測試能力。NSTC和NAPMP基礎設施可以從這些現有的努力中獲得靈感，但必須超越這些現有組織能夠提供的小批量服務。正是由於有能力使研究和原型設計層面的創新材料、設計和廣泛的技術擴大到更大的生產規模，才使NSTC和NAPMP具有與衆不同的價值。

協作開發

隨著開發和設計成本的上升，摩爾定律所描述的改進計算技術的工程方法正在發生變化。從材料和設計到系統架構和軟件，整個計算堆棧的創新需要釋放出半導體進步的下一個階段。全棧創新很睏難：現代半導體公司通常在不同的堆棧層中高度專業化，而美國的研發生態系統目前缺乏協調這種合作的機制。

NSTC和NAPMP應該支持全棧式創新，召集公司員工解決複雜的技術問題，這些問題需要整個計算棧的合作，並加速技術、工具和方法的發展。例如，對雲計算數據中心需求的快速增長，凸顯了對能夠提供高計算性能和低能耗的半導體的需求。創建滿足這一需求的下一代系統需要匯集先進材料、新計算架構、封裝、軟件等方面的專業知識。NAPMP可以召集技術專家和利益相關者（包括那些來自任務驅動的政府機構），在建立異質集成、晶粒和其他安全技術組件的集成標準時，向IEEE和JEDEC等團體提供意見。兩者應該承擔起擴大和升級美國研發和原型開發生態系統的基礎設施和能力的責任，以滿足這些生態系統的需求。

鋻於合作開發、共同優化和異質集成等領域的創新的重要性，NSTC和NAPMP必須在整個行業廣泛合作。然後，兩者可以利用其在整個行業的廣泛且有代表性的網絡，建立一個多樣化的技術和基礎設施研發組合，以促進更有效的合作開發，保持廣泛的行業合作夥伴網絡。

勞動力

半導體行業是研發密集型的，依靠高技能的工人進行研發，從而實現所需的創新。雖然美國擁有許多世界上最專業的研究人員，但技術人才的短缺有可能會限製創新的步伐（見我們關於半導體設計的報告）。同時，其他地區急於吸引他們的國民回國，並提供廣泛的政策支持，以加強他們的國內研發生態系統。通過相互競爭，NSTC和NAPMP必須加強美國半導體研發賽道和勞動力的規模和技能，以捍衛美國的研發生態系統和它所支撐的經濟競爭力。

NSTC和NAPMP可以推進一系列計劃，以擴大美國半導體研發隊伍的渠道。根據我們的研究，行業領導者認為NSTC和NAPMP可能採取以下重要措施：

對美國STEM教育進行投資：

支持本科和研究生的課程開發和標準化，以擴大具備STEM技能的員工渠道。為K-12階段的學生提供機會，讓他們參與到這個行業中來，提高他們對半導體技術的認識和熱愛。NSTC和NAPMP中心可以與美國大學合作或幫助建立工程夏令營，讓學生接觸半導體研發。與合作機構和公司合作，提供獎學金和研究獎學金，可以幫助增加在該領域內攻讀該專業學士學位的學生數量。

吸引STEM員工加入半導體行業：

通過學徒、實習和導師計劃，教育和培訓學生了解半導體行業的職業機會；與社區和技術學院合作，製定計劃，讓更多的技術人員和工匠進入這個領域，並提高對半導體職業道路的認識；與提供給擁有STEM基本技能的工人的再培訓和交叉培訓計劃合作，如退伍軍人就業組織。

促進靈活的工作許可：

促進靈活的工作授權，如可選的實踐培訓，使外國公民能夠在美國工作，或者如果他們從美國大學畢業，擁有對行業至關重要的技能，就從事與研究領域直接相關的臨時工作，這可能發生在相關學位完成前後。

此外，NSTC和NAPMP必須加強勞動力的工作技能。根據我們的研究，行業領導人認為，NSTC和NAPMP的關鍵步驟應包括：

為工人的再培訓和技能提升進行投資：

隨著行業探索創新的新維度，這些計劃可以確保美國研發生態系統的勞動力有足夠的能力來推動未來的進步。

加快新員工的準備工作：

鋻於半導體研發所需的專業技能，新員工需要經過一段時間，才能有效地從事重要的研發工作。NSTC和NAPMP可以建立預製計劃，使員工能夠更快地對研發做出貢獻。

目前，高技能研發人員的賽道有可能限製創新的步伐。通過擴大員工供應和技能提升，NSTC和NAPMP能夠加強美國整個研發生態系統。

美國可以採用一系列的最佳做法來確保這項公共投資的成功

《晶片法案》是美國對半導體研發公共投資的一次重大擴展。美國可以採取行動確保這項投資與現有的公共投資相輔相成，振興美國創新的良性循環，加強研發生態系統。

注重影響：

對研發的公共投資應與可識別的目標保持一致，包括關注有影響力的新技術和潛在的商業可行性。投資應有助於創新理念的商業化，並能靈活地解決有前途的技術在創新賽道中的障礙。

培養規模：

美國的研發生態系統將由更少、更易獲取的、一流的集群組成（包括物理基礎設施和勞動力專長），而不是由許多不太適合行業研發需求的集群來提供更好的服務。考慮到維護一個龐大的、可能過時的設施網絡的成本，促進規模的發展可以使一定數量的公共投資以一種更有影響力的方式存在。

展望未來：

從技術和財政角度來看，公共投資應支持美國研發生態系統滿足未來5至15年的需求。未來3-5年的技術進步所需的基礎設施和推動因素已經基本建成。鋻於該行業的研究需求可能從幾年到十年不等，財政投資必須在較長的時間範圍內可以預測。

協作：

美國的半導體研發生態系統包含了許多有效的組織和計劃，並與之合作。可能的話，公共投資應該增加和協調這些組織和計劃，而不是複製。

結論

通過納入這裡所討論的投資，2030年，美國研發生態系統應該建立一個更大的新的半導體產品、工具和工藝的賽道、更多、更熟練的勞動力從事半導體研發，以及一個從基礎研究加速發展到商業化的時間表。

自成立以來，美國的研發生態系統實現了創新的良性循環，促進了美國的技術領先地位。該生態系統仍然很強大，擁有世界一流的國家實驗室和大學，僅在2021年，就對半導體研發投入了前所未有的500億美元。2022年通過的《晶片和科學法案》的資金，以及隨後在NSTC和NAPMP中建立的行業主導實體，將為振興創新賽道提供絕無僅有的機會，這也會延長未來幾十年美國的技術競爭力。