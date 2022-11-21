快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

PLG／又有NBA球員來台！ 領航猿公布簽下「馬刺隊冠軍成員」

迪士尼老將艾格將回鍋執行長 暫代兩年協助轉型

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
原任執行長長達15年的艾格將重掌迪士尼。美聯社
原任執行長長達15年的艾格將重掌迪士尼。美聯社

接連出現令人失望的財報之後，迪士尼Disney）董事會意外宣布，前任負責人艾格（Bob Iger）將重掌執行長，接替現任的包正博（Bob Chapek）。

迪士尼發布新聞稿說，艾格已同意暫代兩年，並協助找到接替人選，而包正博離職即刻生效。現年71歲的艾格原在迪士尼任職超過40年，任職執行長也長達15年。

迪士尼董事長Susan Arnold發布新聞稿說：「董事會認為，迪士尼正進入一個日益複雜的產業轉型期，艾格在帶領公司度過這個關鍵時期居於獨一無二的位置。」

迪士尼股價今年正步入至少1970年代以來最嚴重頹勢，艾格將肩負扭轉迪士尼股價劇跌的重責大任。他既要控制Disney+在串流媒體節目方面的支出，又得重振業務的成長，同時還要應付有線電視業務不斷下滑。

迪士尼股價在2021年3月觸及203.02美元的高點，今年11月18日收於91.80美元，全年下跌41%。

迪士尼 Disney 離職

延伸閱讀

蔡阿嘎全家遊日本驚見「正妹里長候選人」　網笑：考察迪士尼？

一生必看一次！2023「澎湖海上花火節」結合迪士尼百年慶典 明年4月盛大登場

新北耶誕城白色燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼像「這個」

講迪士尼又被扯上韓國瑜 柯志恩、陳其邁隔空交火

相關新聞

能源危機籠罩下 歐洲聖誕氣氛淡

受到俄烏戰爭導致能源危機影響，今年歐洲的聖誕市集點燈與溜冰場盛況已不復以往。許多政府也呼籲民眾減少聖誕點燈節省電費，加上全球暖化，北半球目前溫度仍偏高，民眾也開始接受聖誕節不再是白雪靄靄的景象。

印度帶頭衝！ 亞洲電玩人口邁向十億

亞洲電玩市場將繼續蓬勃發展。研調機構公布的報告指出，全球經濟不確定仍高，但包括台灣、日本與印度在內等亞洲市場電玩人口，未來5年內將一舉突破10億人，其中又以印度成長2成最多。另外，中國則因為經濟與政策因素，電玩市場人數將首度出現下滑。

美元空頭頭寸大增 基金經理人押注Fed升息周期即將觸頂

資產管理公司越來越看空美元，他們相信，美國聯準會的升息周期可能已快要觸頂。

外國遊客回來了 泰Q3經濟成長4.5% 一年多來最大增幅

儘管物價仍高，但因旅遊業和消費穩步復甦，泰國7-9月國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.5%，是一年多來最大增幅，符...

巴菲特相中台積電ADR 光是這一點就強過三星電子

巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）在上季花了大約50億美元買進台積電ADR股票。彭博綜合市場人...

尾燈有問題 特斯拉在美召修逾32萬輛車

電動車大廠特斯拉（Tesla）因尾燈問題在美國召修逾32萬1000輛車，這是具爭議的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。