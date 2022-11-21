迪士尼老將艾格將回鍋執行長 暫代兩年協助轉型
接連出現令人失望的財報之後，迪士尼（Disney）董事會意外宣布，前任負責人艾格（Bob Iger）將重掌執行長，接替現任的包正博（Bob Chapek）。
迪士尼發布新聞稿說，艾格已同意暫代兩年，並協助找到接替人選，而包正博離職即刻生效。現年71歲的艾格原在迪士尼任職超過40年，任職執行長也長達15年。
迪士尼董事長Susan Arnold發布新聞稿說：「董事會認為，迪士尼正進入一個日益複雜的產業轉型期，艾格在帶領公司度過這個關鍵時期居於獨一無二的位置。」
迪士尼股價今年正步入至少1970年代以來最嚴重頹勢，艾格將肩負扭轉迪士尼股價劇跌的重責大任。他既要控制Disney+在串流媒體節目方面的支出，又得重振業務的成長，同時還要應付有線電視業務不斷下滑。
迪士尼股價在2021年3月觸及203.02美元的高點，今年11月18日收於91.80美元，全年下跌41%。
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